Станом на 1 серпня 2020 року зафіксовано 17 396 943 випадків COVID-19, у тому числі 675 060 смертей.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Найбільше підтверджених випадків на території США – 4 млн 456 тис. 389. На другому місці Бразилія – 2 млн 610 тис. 102 випадки. В Індії – 1 млн 695 тис. 988 підтверджених випадків. Четверта – Росія – 845 тис. 443 випадки COVID-19. У Південній Африці – 493 тис. 183 випадки захворювання.

В Перу – 407 тис. 492 випадки. В Чілі – 355 тис. 667. В Ірані – 304 204 випадки, у Великій Британії – 303 185.