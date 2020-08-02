Про це повідомляється на сайті ВООЗ.
Найбільше підтверджених випадків на території США – 4 млн 456 тис. 389. На другому місці Бразилія – 2 млн 610 тис. 102 випадки. В Індії – 1 млн 695 тис. 988 підтверджених випадків. Четверта – Росія – 845 тис. 443 випадки COVID-19. У Південній Африці – 493 тис. 183 випадки захворювання.
В Перу – 407 тис. 492 випадки. В Чілі – 355 тис. 667. В Ірані – 304 204 випадки, у Великій Британії – 303 185.
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