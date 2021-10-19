Пандемія, спричинена вірусом COVID-19, погіршила ситуацію з правами людей у світі. Це має небезпечний вплив на кризу громадського здоров'я.

Про це повідомили на сайті міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

У доповіді йдеться, що протягом усієї пандемії “уряди здійснили безпрецедентну атаку на свободу вираження поглядів, різко обмеживши права людей”.



“Комунікаційні канали були цензуровані, а засоби масової інформації закриті Це негативно позначилося на можливості громадськості отримати доступ до важливої ​​інформації про те, як боротися з COVID-19 “, – заявив старший директор з питань адвокації досліджень та політики організації Раджат Хосла.

Це також має небезпечний вплив на кризу громадського здоров’я.

За словами Хосла, у розпал пандемії низку журналістів та медиків примушували мовчати та ув’язнювали. Так, люди не могли отримати точно та своєчасно інформацію, зокрема, про те, як захистити себе та свою громаду.

“Приблизно п’ять мільйонів людей загинули від COVID-19, і брак інформації, ймовірно, був чинником, що сприяє цьому”, – зазначив він.

У доповіді зазначили, що під час пандемії низка країн запровадили репресивні закони під виглядом боротьби з пандемією. Серед таких країни Китай, Нікарагуа, Танзанія, Росія.

Китай

Медичні працівники та професійні та громадянські журналісти намагалися підняти тривогу ще в грудні 2019 року, на початку спалаху епідемії.

Однак вже до лютого 2020 року було розпочато 5 511 кримінальних розслідувань проти осіб, які опублікували інформацію про спалах за “вигадку та навмисне розповсюдження неправдивої та шкідливої ​​інформації”.

В лютому 2020 китайська журналістка Чжан Чжань відвідала Ухань у лютому 2020 року, щоб повідомити про спалах COVID-19 . Згодом вона пропала безвісти, а пізніше стало відомо, що її затримала поліція. Чжан Чжань була засуджена до чотирьох років ув’язнення за звинуваченням у “збиранні пліток та провокуванні неприємностей” за її повідомлення про проблеми менеджменту коронавірусної хвороби урядом Китаю.

Танзанія

При адміністрації колишнього президента Джона Магуфулі уряд Танзанії зайняв позицію заперечення щодо COVID-19 . З березня по травень 2020 року влада використовувала закони, що забороняють та криміналізують “неправдиві новини” та інші заходи, щоб обмежити висвітлення в ЗМІ інформації про боротьбу уряду з COVID-19 .

Нікарагуа

Влада Нікарагуа використовувала COVID-19 для введення “Спеціального закону про кіберзлочинність” у жовтні 2020 року для того, щоб применшити вплив пандемії та залякати тих, хто викликає занепокоєння. На практиці це також дозволяє владі карати тих, хто критикує політику уряду.

Росія

У квітні 2020 року Росія розширила чинне законодавство проти “фейкових новин” і запровадила кримінальні санкції за “публічне розповсюдження свідомо неправдивої інформації” в контексті надзвичайних ситуацій. Водночас поправки були описані, як частина реакції влади на COVID-19 . Однак ці заходи залишаться в силі й після спалаху пандемії.

“Зрозуміло, що обмеження свободи слова, пов’язані з COVID-19 ,це не просто обмежені часом, надзвичайні заходи для подолання тимчасової кризи. Вони є частиною наступу на права людини, який триває у всьому світі протягом останніх кількох років – і уряди знайшли ще один привід для посилення свого нападу на громадянське суспільство “, – сказав Раджат Хосла.

В організації закликали держави припинити використовувати пандемію як привід обмеження права на свободу вираження поглядів, надавати правдиву та доступну інформацію, щоб громадськість могла бути повністю поінформована про пандемію. І зауважили, що цензура не допомагає боротися з дезінформацією, адже “це роблять вільні та незалежні ЗМІ та сильне громадянське суспільство”.