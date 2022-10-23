За кілька тижнів до набуття чинності санкцій проти російського експорту нафти відбулося різке зростання обсягів торгівлі танкерами невідомими організаціями, розташованими в таких країнах, як Дубай, Гонконг, Сінгапур і Кіпр.

Про це пише Bloomberg.

Через міжнародні санкції значна частка експорту нафти з РФ здійснюватиметься за допомогою заплутаної та часто таємної мережі суден, власників, портів та безпечних маршрутів, у якій домінують особи, які досі хочуть мати справу з РФ.

“Якщо ви придивитеся, скільки кораблів було продано за останні шість місяців невідомим покупцям, стане цілком зрозуміло, що для транспортування цього флоту створюється”, — зазначив генеральний директор Maersk Tankers Крістіан Інгерслев.

У той час як судна часто прямували прямо до європейських покупців, Азія, зокрема Китай та Індія, здається, стане головним напрямком після застосування санкцій.

Так, європейські моря майже напевно будуть закриті для цих так званих STS-передач, і РФ чи її покупцям не надто вдасться здійснювати операції у Балтійському морі. Це тому, що в ідеалі нафта, що прямує в Азію, буде перевантажуватися на гігантські супертанкери, які є занадто великими, щоб вивозити їх із Балтики з вантажем на борту.

Окрім цього, додатковими труднощами для РФ буде пошук галузевих стандартів страхування, оскільки правила ЄС у поточній редакції свідчать, що танкеру в будь-якій точці світу не дозволять отримати доступ до страховиків та перестраховиків блоку для будь-яких майбутніх вантажів російської нафти.

За оцінкою суднобудівного брокера Braemar, для підтримки перевезення РФ чотирьох мільйонів барелів на день на Далекий Схід були закуплені додаткові 240 суден, які перевозили іранську та венесуельську нафту минулого року, щоб сформувати великий тіньовий флот, який підтримуватиме Москву.

Сполучені Штати, Європейський Союз та країни “Великої сімки” ввели заборону на перевезення російської нафти і нафтопродуктів морем.