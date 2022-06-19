19 червня в Україні святкують День батька. Цю пам'ятну дату запровадили у нашій країні у 2019 році, а традиційно її відзначають у третю неділю червня.

Про це повідомили #Букви.

Першою запропонувала вшановувати роль батька мешканка США Сонора Додд ще 100 років тому. Її батько після смерті дружини під час пологів виховував власноруч шістьох дітей. Його дочка хотіла віддати шану своєму батькові, відзначивши свято вперше у 1920 році.

У США День батька став національним святом лише у 1966 році. Пізніше до його святкування у третій неділі червня долучилися інші країні. Проте у деяких державах ця пам’ятна дата святкується в інші періоді. У Португалії, Іспанії та Італії свято відзначають навесні, а у Фінляндії, Естонії та Швеції – влітку.

Історія святкування в Україні

У 2006 році з пропозицією запровадити нове свято виступила громадська організація Міжнародного Центру Батьківства. Пізніше 10 тисяч підписників зібрали відповідний лист до Президента України.

Спершу День батька святкували у третій неділі вересня. У 2009 році з такою ініціативною виступив Всеукраїнський громадський комітет з підтримки сім’ї та відповідального батьківства.

На червень перенесли святкування після указу президента. У документі зазначено, що однією з цілей свята є підвищення статусу чоловіка як батька у процесі виховання дітей.