У середу, 8 вересня, у світі відзначають Міжнародний день солідарності журналістів.

Про це повідомляють #Букви.

Це свято заснували у 1958 році в Бухаресті за рішенням IV конгресу Міжнародної організації журналістів (МОЖ) – найстарішого і найбільшого інтернаціонального журналістського об’єднання у світі.

Дату обрали не випадково, адже саме 8 вересня в Берліні нацисти стратили заарештованого чехословацького журналіста, літературного і театрального критика Юліуса Фучика.

Під час перебування за ґратами Фучик написав книгу “Репортаж із петлею на шиї”, за яку посмертно був відзначений Міжнародною премією Миру.

У День солідарності журналістів у всьому світі відбуваються збори та конференції, на які приїжджають журналісти з різних країн. На цих професійних з’їздах представники четвертої влади діляться своїм журналістським досвідом і відзначають найдостойніших у своєму середовищі.

Крім того, одну з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики й театру Пулітцерівську премію майже завжди вручають 8 вересня.

У цей день в Інституті масової інформації нагадали, що за вісім місяців 2021 року зафіксували в Україні 126 випадків порушень свободи слова, 65 випадків перешкоджання, 17 побиттів, 12 погроз та 11 обмежень доступу до інформації.