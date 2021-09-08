Про це повідомляють #Букви.
Це свято заснували у 1958 році в Бухаресті за рішенням IV конгресу Міжнародної організації журналістів (МОЖ) – найстарішого і найбільшого інтернаціонального журналістського об’єднання у світі.
Дату обрали не випадково, адже саме 8 вересня в Берліні нацисти стратили заарештованого чехословацького журналіста, літературного і театрального критика Юліуса Фучика.
Під час перебування за ґратами Фучик написав книгу “Репортаж із петлею на шиї”, за яку посмертно був відзначений Міжнародною премією Миру.
У День солідарності журналістів у всьому світі відбуваються збори та конференції, на які приїжджають журналісти з різних країн. На цих професійних з’їздах представники четвертої влади діляться своїм журналістським досвідом і відзначають найдостойніших у своєму середовищі.
Крім того, одну з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики й театру Пулітцерівську премію майже завжди вручають 8 вересня.
У цей день в Інституті масової інформації нагадали, що за вісім місяців 2021 року зафіксували в Україні 126 випадків порушень свободи слова, 65 випадків перешкоджання, 17 побиттів, 12 погроз та 11 обмежень доступу до інформації.
- 21 липня та 14 серпня жертвою нападу ставав фотокореспондент видання #Букви Олександр Кужельний. Двом підозрюваним у другому нападі обрано запобіжні заходи, щодо ініціатора нападу правоохоронці відмовляються розпочинати кримінальне провадження.
- У липні експерти Інституту масової інформації (ІМІ) зафіксували 14 порушень свободи слова в Україні. З них 13 – фізична агресія проти журналістів.
- Про це, що не так із безпекою журналістів, чому вони вийшли на протест і до чого тут Міністерство внутрішніх справ — в статті Стаса Козлюка “Безпека, журналісти й МВС“.