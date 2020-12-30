У світі вже зробили більш 5,1 млн щеплень проти COVID-19

Станом на 30 грудня в світі вже зробили 5,1 млн щеплень проти COVID-19.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Таку кількість вакцин проти коронавірусу ввели жителям 22 країн.

Вакцинація в США почалася 14 грудня. Першими щеплення отримали медичні працівники. На даний момент в США ввели 2,32 мільйона доз.

У Сполучених Штатах вводять вакцини спільного виробництва Pfizer і BioNTech. Ще 20 мільйонів доз вакцини Moderna розподілять по штатам на початок січня. Обидві вакцини вимагають введення двох доз з інтервалом у декілька тижнів.

Країни ЄС з суботи і неділі почали кампанії по вакцинації.