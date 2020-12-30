У світі вже зробили більш 5,1 млн щеплень проти COVID-19

Про це повідомляє видання Bloomberg.
Таку кількість вакцин проти коронавірусу ввели жителям 22 країн.
Вакцинація в США почалася 14 грудня. Першими щеплення отримали медичні працівники. На даний момент в США ввели 2,32 мільйона доз.
У Сполучених Штатах вводять вакцини спільного виробництва Pfizer і BioNTech. Ще 20 мільйонів доз вакцини Moderna розподілять по штатам на початок січня. Обидві вакцини вимагають введення двох доз з інтервалом у декілька тижнів.
Країни ЄС з суботи і неділі почали кампанії по вакцинації.
27 грудня в Італії почали вакцинувати населення проти COVID-19. Перші щеплення отримали троє медиків з римської лікарні Спалланцані.
- В Німеччини почали імунізацію мешканців будинку для людей похилого віку.
- В Угорщині першим вакцину отримав лікар центральної лікарні Дель-Пешт.
- 24 грудня у Мексиці починалася вакцинація медичних працівників. Таким чином уряд реагує на різкий сплеск кількості госпіталізованих з інфекцій COVID-19.
- 23 грудня Дубай почав безкоштовну вакцинацію населення проти коронавірусу препаратом компаній Pfizer і BioNTech.
- 23 грудня у Швейцарії розпочалася масова вакцинація населення проти коронавірусу COVID-19 препаратом компаній Pfizer і BioNTech.