Дослідження показують, що за останні 20 років у всьому світі природним чином виросли ліси розміром із Францію.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Відновлені ліси можуть поглинути еквівалент 5,9 гігатонн (Гт) вуглекислого газу – більше, ніж річні викиди в США.

Команда під керівництвом Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) використовувала супутникові дані для побудови карти відновлених лісів.

Вільям Болдвін-Кантелло із Всесвітнього фонду дикої природи сказав, що природне відновлення лісу часто “дешевше, краще для біорізноманіття, ніж активно висаджені лісу”.

При цьому він підкреслив, що відновлені ліси не врятують від “небезпечної зміни клімату, адже ми повинні зупинити вирубку лісів і відновити природні ліси”.

“Мільйони гектарів лісів вирубуються щорічно, а це набагато більше, ніж встигає вирости”, – сказав Болдвін-Кантелло.

Згідно із дослідженням, Бразильський атлантичний ліс зараз дорівнює площі Нідерландів. Проте цього мало. Дослідники вважають, що площа лісів має збільшитися більш ніж удвічі, абиб досягти мінімального порогу збереження.

У бореальних лісах північної Монголії за останні 20 років відновилося 1,2 мільйона гектарів лісу.

Один з найпростіших способів прибрати з повітря вуглекислий газ – посадити дерева. Але вчені кажуть, що правильні дерева необхідно саджати в правильному місці, аби вони ефективно знижували рівень вуглецю.