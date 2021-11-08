Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Alphabet є лідером цього року серед п’яти найбільших американських технологічних компаній за обсягом продажу. Вона показала зростання на 70%, в основному через рекламний бізнес Google.

У понеділок, 8 листопада, акції Alphabet класу A (дають право на дивіденди) зросли на 1,2% — до рекордного рівня у понад 3 тисячі доларів.

Зростання вартості акції до цього рівня поставило компанію на один рівень з Apple та Microsoft, що вже перетнули у 2 трлн доларів.

Ще на початку минулого року ринкова вартість Alphabet була на рівні 1 трлн доларів. Стрімке зростання пов’язують із монетизацією YouTube, зростанням частки рекламного бізнесу Google та ростом прибутковості хмарних сервісів компанії.

Очікується, що прибуток на акцію компанії досягне майже 130 доларів США у 2023 році. Це втричі більше, ніж було у 2018 році.

З 49 аналітиків, відстежених Bloomberg, усі крім одного рекомендують купувати акції Alphabet.