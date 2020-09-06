За останню добу, 5 вересня, у світі коронавірусом заразилися рекордні 304 626 осіб.

Про це свідчать дані університету Джонса Хопкінса.

За даними університету, добу в світі від COVID-19 померли 5637 осіб.

Найбільше хворих налічується в США – понад 6,2 мільйонів осіб. На другому місці Бразилія – ​​(4,1 мільйона), потім Індія – (4 мільйони) і на четвертому місці Росія – (1 мільйон).

Всього в світі COVID-19 заразилися 26 783 544 людей.

Також Штати посідають перше місце за кількістю смертей – на сьогоднішній день там померло 188 тисяч осіб. У Бразилії – 125 тисяч, а в Індії – 69 тисяч.

Всього в світі померли понад 876 тисяч осіб, інфікованих коронавірусом.