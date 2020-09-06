Про це свідчать дані університету Джонса Хопкінса.
За даними університету, добу в світі від COVID-19 померли 5637 осіб.
Найбільше хворих налічується в США – понад 6,2 мільйонів осіб. На другому місці Бразилія – (4,1 мільйона), потім Індія – (4 мільйони) і на четвертому місці Росія – (1 мільйон).
Всього в світі COVID-19 заразилися 26 783 544 людей.
Також Штати посідають перше місце за кількістю смертей – на сьогоднішній день там померло 188 тисяч осіб. У Бразилії – 125 тисяч, а в Індії – 69 тисяч.
Всього в світі померли понад 876 тисяч осіб, інфікованих коронавірусом.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив про те, що американська вакцина від коронавірусу COVID-19 може бути готова до кінця жовтня.