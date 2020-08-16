У світі за минулу добу, 15 серпня, коронавірус виявили у 294 237 осіб.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Так, станом на 16 серпня у світі коронавирус виявили у 21 млн 26 тис. 758 осіб, з них – 755 786 померли.

Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце по кількості інфікованих – понад 11 млн.

В Європейському регіоні зареєстровані 3,7 млн осіб, що заразилися і більше 210 тис. померлих.

Третю позицію в світі за кількістю тих, що заразилися займає регіон Південно-Східної Азії. Там кількість інфікованих досягла майже 3 млн.

Більше 5,3 млн випадків зараження зафіксовано у Сполучених Штатах Америки. В Бразилії – 3,2 млн випадків, в Індії – 2,5 млн осіб захворіло. В Росії кількість підтверджених випадків наближається до 1 мільйона.