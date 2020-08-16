Про це повідомляється на сайті ВООЗ.
Так, станом на 16 серпня у світі коронавирус виявили у 21 млн 26 тис. 758 осіб, з них – 755 786 померли.
Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце по кількості інфікованих – понад 11 млн.
В Європейському регіоні зареєстровані 3,7 млн осіб, що заразилися і більше 210 тис. померлих.
Третю позицію в світі за кількістю тих, що заразилися займає регіон Південно-Східної Азії. Там кількість інфікованих досягла майже 3 млн.
Більше 5,3 млн випадків зараження зафіксовано у Сполучених Штатах Америки. В Бразилії – 3,2 млн випадків, в Індії – 2,5 млн осіб захворіло. В Росії кількість підтверджених випадків наближається до 1 мільйона.
- В Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу COVID-19. За 14 серпня виявили 1 847 нових випадків.