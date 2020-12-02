Станом на 1 грудня у світі зафіксовано 62 млн 844 тис. 837 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. З них 1 млн 465 тис. 144 людини померли.

Про це йдеться у статистиці ВООЗ.

Найбільше випадків захворювання у Північній та Південній Америках – 26 млн 663 тис. 603; далі Європа – 18 млн 843 тис. 510 зафіксованих випадків.

У Південно-Східній Азії вже захворіло 10 млн 830 тис. 495 людей. У Східному Середземномор’ї – 4 млн 113 тис. 399 випадків. В Африці – 1 млн 506 тис. 405 випадків.

Західна частина Тихого океану – 886 тис. 684 випадків.

Кількість випадків коронавірусу в США досягла 14 мільйонів (13 234 551), в Індії – наближається до 10 млн (9 462 809), а в Бразилії становить 6 314 740.