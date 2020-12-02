Про це йдеться у статистиці ВООЗ.
Найбільше випадків захворювання у Північній та Південній Америках – 26 млн 663 тис. 603; далі Європа – 18 млн 843 тис. 510 зафіксованих випадків.
У Південно-Східній Азії вже захворіло 10 млн 830 тис. 495 людей. У Східному Середземномор’ї – 4 млн 113 тис. 399 випадків. В Африці – 1 млн 506 тис. 405 випадків.
Західна частина Тихого океану – 886 тис. 684 випадків.
Кількість випадків коронавірусу в США досягла 14 мільйонів (13 234 551), в Індії – наближається до 10 млн (9 462 809), а в Бразилії становить 6 314 740.
- Станом на 1 грудня в Україні підтверджено майже 12,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.