У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксували новий рекорд за кількістю випадків зараження коронавірусом COVID-19 в світі.

Про це повідомили на сайті організації.

За минулу добу коронавірус COVID-19 виявили у 535 928 осіб. Це на 30 тисяч більше, ніж на добу раніше.

Крім цього, в світі було зафіксовано рекорд за кількістю смертей. За добу 7246 людей померли внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою COVID-19.

Таким чином, загальне число випадків COVID-19 в світі досягло понад 45,4 млн. Летальних випадків майже 1,19 млн.

У ТОП-5 країн з найбільшою кількістю заражень коронавірусом входять: США (8,8 млн), Індія (8,1 млн), Бразилія (5,5 млн), Росія (1,6 млн) і Франція (1,3 млн).

Понад мільйон випадків COVID-19 зафіксовано в Іспанії, Аргентині та Колумбії.