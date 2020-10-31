Про це повідомили на сайті організації.
За минулу добу коронавірус COVID-19 виявили у 535 928 осіб. Це на 30 тисяч більше, ніж на добу раніше.
Крім цього, в світі було зафіксовано рекорд за кількістю смертей. За добу 7246 людей померли внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою COVID-19.
Таким чином, загальне число випадків COVID-19 в світі досягло понад 45,4 млн. Летальних випадків майже 1,19 млн.
У ТОП-5 країн з найбільшою кількістю заражень коронавірусом входять: США (8,8 млн), Індія (8,1 млн), Бразилія (5,5 млн), Росія (1,6 млн) і Франція (1,3 млн).
Понад мільйон випадків COVID-19 зафіксовано в Іспанії, Аргентині та Колумбії.
- Станом на суботу, 31 жовтня, в Україні зайнято 67,2% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. При цьому не залишилося області, де зайнято менше ніж 50% ліжок.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав народних депутатів підтримати урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів.
- Українців, які порушують карантинні заходи, зокрема, не носять маски в громадських місцях, поліція почне штрафувати на місці.