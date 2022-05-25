Запасів пшениці у світі лишилося приблизно на 10 тижнів через повномасштабний наступ Росії в Україну. А також через те, що Індія останніми тижнями заборонила експорт пшениці.

Про це повідомляє The Epoch Times.

“Російсько-українська війна просто додала масла у вогонь, який довго горів. Але вона не стала головною причиною дефіциту пшениці. Адже Україна і Росія виробляють близько третини світової пшениці” – заявила генеральна директорка сільськогосподарської аналітичної компанії Gro Intelligence Сара Менкер.

Також вона зауважила, що навіть, якщо війна закінчиться завтра, наша проблема продовольчої безпеки не зникне найближчим часом без узгоджених дій.

“Сьогоднішні умови гірші, ніж у 2007 та 2008 роках. Важливо зазначити, що зараз спостерігається найнижчий рівень запасів зерна, який коли-небудь бачив світ. У той час як доступ до добрив дуже обмежений, а посуха в регіонах вирощування пшениці по всьому світу є найбільш екстремальною за останні 20 років”, – зазначила генеральна директорка сільськогосподарської аналітичної компанії Gro Intelligence.

Сара Менкер додала, що подібні проблеми з інвентаризацією також стосуються кукурудзи та іншого зерна.