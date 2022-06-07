П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час дебатів на Європейському фінансовому конгресі у Польщі підняв питання про місце України у Північноатлантичному альянсі, а також щодо того, чи саме це провокує РФ до нападу.

Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності”.

Петро Порошенко виклав своє бачення ресурсів для відновлення української економіки. На його переконання, це має здійснюватися коштом Російської Федерації. Росія має платити репарації замороженими рахунками та золотовалютними резервами, російські олігархи також мають долучитися до цього. Своєю чергою, гроші, виділені Європейським Союзом, повинні йти на модернізацію та реформи – не на відбудову.

“Дивіться, у нас є всі механізми, які нам потрібні, у нас є цілий світ. Ми маємо завдання депутінізувати Росію. І ми маємо діяти швидко. Це стосується і надання статусу, а також майбутнього членства в ЄС, і Плану дій щодо членства в НАТО”, – наголосив Порошенко.

П’ятий президент впевнений: “депутінізація” необхідна не лише для України – це є гарантією безпеки всієї Європи. До “депутінізації” Європи входить також ліквідація наслідків політики президента РФ: політичної корупції, хабарницьких експертів, які просувають кремлівські наративи.

“Усе це базується на експорті, який підтримують путінські експерти всередині ЄС. Нині вони розповсюджують інформацію про те, що не потрібно накладати ембарго на нафту, “це зруйнує Європу”. “Не накладайте ембарго на газ – це зруйнує Польщу”. Це неправда, це російський наратив. Це путінський інструмент, яким він намагається розколоти нашу єдність”, – вважає Порошенко.

Разом з тим, політик пояснив свій категоричний песимізм: він не вірить, що війну РФ проти України можна зупинити виключно дипломатією.

Порошенко наголосив, що якщо Україна програє – наступною ціллю Путіна стане Польща.

“Майбутнє членство в ЄС і статус кандидата – це про безпеку. Нині на рахунку – кожен день, ми не можемо чекати. Друге: в цей же час, на саміті в Мадриді – надання Плану дій щодо членства в НАТО. Однозначно. І третє: ембарго, санкції і поставка зброї зупинять війну. Лише комбінація цих трьох факторів призведе до успіху. Якщо відмовлять зі статусом або зброєю – це буде відповідальність не лише європейських політиків, а наша спільна. Ми не можемо дозволити Путіну виграти війну”, – впевнений Петро Порошенко.

Він наголосив, що зараз потрібно вирішити проблему, як врятувати Україну, Європу та весь світ. Він також нагадав, що Україна віддала свій арсенал ядерної зброї в обмін на Будапештський меморандум, який, як виявилося, не має жодної юридичної цінності.

“Коли Путін атакував Україну, вона мала нейтральний статус. Ми лише мали дискусії, і вступ в НАТО підтримувало 16 відсотків населення України. Коли мій президентський термін завершився, було 65 відсотків. Знаєте, чому? Через Путіна. Немає більше ніякого механізму безпеки, окрім членства в НАТО”, – резюмував Порошенко.