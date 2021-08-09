Про це свідчать дані статистичного порталу Worldometer.

Померли від ускладнень коронавірусу 4 307 445 людей, одужали 182 762 764 особи.

З початку нової доби зафіксовано 47 029 нових випадків, померли 383 особи.

Раніше повідомлялося, що деяким людям може бути достатньо лише однієї дози вакцини Pfizer, щоб отримати імунітет від коронавірусу. Це стосується, зокрема, тих, хто раніше перехворів на COVID-19.