З початку масової вакцинації в 111 країнах світу зробили більше 299 млн щеплень проти COVID-19.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, останні дані показують, що вводиться приблизно 7,65 мільйона доз щодня.

Найбільше щеплень роблять в Сполучених Штатах: у США більше американців отримали хоча б одну дозу вакцини, ніж дали позитивний результат на вірус з початку пандемії. На даний момент у країні ввели 87,9 мільйона доз. За останній тиждень вводили в середньому 2,16 мільйона доз на день. При таких темпах знадобиться приблизно 6 місяців, щоб 75% населення отримали дві дози щеплення.

У США на кожні 100 чоловік було введено 26,5 доз. 76% щеплень – зроблені.

Перший етап вакцинації не виправдав федеральних прогнозів, оскільки вона проводилася нерівномірно. До наступного етапу вакцинації будуть більше залучати аптеки і поліклініки – місця, де вакцини найчастіше вводяться. Також розшириться коло людей, кому будуть робити щеплення. Деякі штати перетворюють спортивні стадіони та тематичні парки в центри масової вакцинації.

Вакцина Pfizer-BioNTech дозволена для використання в Північній Америці, Європі та на Близькому Сході, і кампанії вакцинації почалися як мінімум в 111 країнах.

Китай і Росія вирішили свої щеплення в липні і серпні 2020 року, перш ніж вони були повністю протестовані. З тих пір країни ввели мільйони доз, хоча вони рідше надають оновлену інформацію про свій прогрес в плані імунізації.

Світова карта щеплень

У всьому світі останній показник вакцинації становить у середньому 7 650 865 доз на день. При таких темпах буде потрібно близько 4 років, щоб охопити 75% населення двома дозами вакциною.

В Україні від початку кампанії з вакцинації щеплено 17 037 осіб.