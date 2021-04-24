Станом на 17:45 (за Гринвічем), 24 квітня, у світі було зроблено мільярд щеплень проти коронавірусу COVID-19. Приблизно така ж кількість людей вже отримала хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

Про це свідчать офіційні дані, опубліковані на сайті американського видання Bloomberg.

Кампанія з вакцинації триває п’ять місяців. За цей час громадяни 207 країн світу отримали понад мільярд щеплень проти коронавірусу.

Наразі зроблено 1 002 938 540 доз вакцин.

58% щеплень отримали громадяни США (225,6 млн доз), Китаю (216,1 млн доз) та Індії (138,4 млн доз).

Найвищий показник вакцинації населення в Ізраїлю. Там щеплення отримало 60% дорослого населення. На другій позиції ОАЕ (вакциновано 51% населення). Далі йдуть Велика Британія (49%), США (42%), Чилі (41%), Бахрейн (38%) та Уругвай (32%).

На території країн Європейського Союзу було зроблено 128 мільйонів щеплень, це 21% населення. Найбільше вакцинованих на Мальті (47%), далі йде Угорщина (37%), Німеччина (22,6%) та Італія (19,9%).

У країнах з низьким економічним рівнем було використано всього 0,2% від введених доз.

У 12 країнах вакцинація проти коронавірусу ще навіть не почалася. Зокрема, це Танзанія, Чад, Мадагаскар, Буркіна-Фасо, Ерітрія, Центральноафриканська Республіка, Бурунді, Самоа, Північна Корея, Гаїті, Кірібаті, Ванцату.

Найпопулярніша у світі вакцина – AstraZeneca (використовують у 135 країнах). Вакцини компаній Рfizer та BioNTech – у 89 країнах. Вакцину Moderna – в 37 країнах. Китайську Sinopharm – в 33 країнах. Російську Sputnik V – у 28 країнах. Китайську Sinovac – у 23 країнах.