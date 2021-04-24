Про це свідчать офіційні дані, опубліковані на сайті американського видання Bloomberg.
Кампанія з вакцинації триває п’ять місяців. За цей час громадяни 207 країн світу отримали понад мільярд щеплень проти коронавірусу.
Наразі зроблено 1 002 938 540 доз вакцин.
58% щеплень отримали громадяни США (225,6 млн доз), Китаю (216,1 млн доз) та Індії (138,4 млн доз).
Найвищий показник вакцинації населення в Ізраїлю. Там щеплення отримало 60% дорослого населення. На другій позиції ОАЕ (вакциновано 51% населення). Далі йдуть Велика Британія (49%), США (42%), Чилі (41%), Бахрейн (38%) та Уругвай (32%).
На території країн Європейського Союзу було зроблено 128 мільйонів щеплень, це 21% населення. Найбільше вакцинованих на Мальті (47%), далі йде Угорщина (37%), Німеччина (22,6%) та Італія (19,9%).
У країнах з низьким економічним рівнем було використано всього 0,2% від введених доз.
У 12 країнах вакцинація проти коронавірусу ще навіть не почалася. Зокрема, це Танзанія, Чад, Мадагаскар, Буркіна-Фасо, Ерітрія, Центральноафриканська Республіка, Бурунді, Самоа, Північна Корея, Гаїті, Кірібаті, Ванцату.
Найпопулярніша у світі вакцина – AstraZeneca (використовують у 135 країнах). Вакцини компаній Рfizer та BioNTech – у 89 країнах. Вакцину Moderna – в 37 країнах. Китайську Sinopharm – в 33 країнах. Російську Sputnik V – у 28 країнах. Китайську Sinovac – у 23 країнах.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- У вівторок, 13 квітня, в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.