Ядерні держави збільшили кількість оперативно розгорнутих озброєнь, не дивлячись на загальне скорочення кількості ядерних боєголовок в 2020 році.

Про це йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

На думку аналітиків, навіть при цьому скорочення складу боєголовок в оперативних частинах зросла більш ніж на 100 одиниць – з 3 720 до 3 825.

За інформацією SIPRI, до 2021 року дев’ять ядерних держав – Росія, США, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і Північна Корея – мали у своєму арсеналі 13 080 одиниць ядерної зброї, в той час, як на початку 2020 налічувалось 13 400 одиниць.

Також з 2020 по 2021 кількість озброєнь, які перебувають у складі оперативних частин, зросла з 3 720 до 3 825 одиниць. Близько 2 тис. з них майже всі належать Росії й США і знаходилися в стані високої бойової готовності. У порівнянні з минулим роком на початок цього обидві країни додали до свого оперативного розгортання приблизно по 50 боєголовок.

У документі, зокрема, наголошується, що Росія змогла наростити свій арсенал майже на 180 боєголовок, додавши до наявного міжконтинентальні балістичні ракети з боєголовками, які розділяються, а також балістичні ракети базування на морі.

Старший науковий співробітник програми SIPRI з ядерного роззброєння, контролю над озброєннями та нерозповсюдження і директор проєкту ядерної інформації у Федерації американських вчених (FAS) Ханс М. Крістенсен заявив, що зараз загальна кількість боєголовок в глобальних військових арсеналах йде до збільшення і назвав це тривожною тенденцією.