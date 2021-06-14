Про це йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI).
На думку аналітиків, навіть при цьому скорочення складу боєголовок в оперативних частинах зросла більш ніж на 100 одиниць – з 3 720 до 3 825.
За інформацією SIPRI, до 2021 року дев’ять ядерних держав – Росія, США, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і Північна Корея – мали у своєму арсеналі 13 080 одиниць ядерної зброї, в той час, як на початку 2020 налічувалось 13 400 одиниць.
Також з 2020 по 2021 кількість озброєнь, які перебувають у складі оперативних частин, зросла з 3 720 до 3 825 одиниць. Близько 2 тис. з них майже всі належать Росії й США і знаходилися в стані високої бойової готовності. У порівнянні з минулим роком на початок цього обидві країни додали до свого оперативного розгортання приблизно по 50 боєголовок.
У документі, зокрема, наголошується, що Росія змогла наростити свій арсенал майже на 180 боєголовок, додавши до наявного міжконтинентальні балістичні ракети з боєголовками, які розділяються, а також балістичні ракети базування на морі.
Старший науковий співробітник програми SIPRI з ядерного роззброєння, контролю над озброєннями та нерозповсюдження і директор проєкту ядерної інформації у Федерації американських вчених (FAS) Ханс М. Крістенсен заявив, що зараз загальна кількість боєголовок в глобальних військових арсеналах йде до збільшення і назвав це тривожною тенденцією.
- Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден сформував оборонний бюджет на 2022 рік розміром 715 мільярдів доларів. Більшість коштів планується витратити на стримування Китаю. Це передбачає модернізацію ядерного арсеналу та іншого озброєння, а також – розробку нових військових можливостей.