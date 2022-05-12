П'ятий президент України Петро Порошенко переконаний, що у своїй паралельній реальності Путін прагне перемогти НАТО та представити це як геополітичний реванш за колапс Радянського Союзу.

Про це політик заявив під час онлайн-виступу на міжнародній конференції “НАТО після Мадриду: уроки України”.

“Сьогодні Україна платить чи не найбільшу ціну за своє майбутнє в Європі. За свій суверенітет. За свою незалежність. За свою територіальну цілісність. І навіть більше, адже Україна платить найбільшу і найкривавішу ціну за те, щоб ЄС і НАТО, і вільний світ жили в мирі, безпеці та стабільності”, – наголосив Петро Порошенко.

Він додав, що Україна демонструє неабияку мужність на порозі ЄС і НАТО, і однією з причин війни, на переконання п’ятого президента, була відмова Україні надати План дій щодо членства в Альянсі у 2008 році.

Порошенко наголосив на звірствах у методах війни РФ – росіяни воюють з цивільним населенням, жінками, дітьми, людьми похилого віку, а також із цивільною інфраструктурою та культурною спадщиною.

“Зброєю Путіна є різанина, брехня, зґвалтування, корупція. Він вбиває тисячами, щоб змусити всіх нас, включно з НАТО, капітулювати”, – підкреслив Порошенко.

І навіть після Бучі, Ірпеня та інших зруйнованих міст і доль, президент РФ Володимир Путін наголошує, що це є війною суто з НАТО. А трофеєм у цій своїй першій війні він вважає Україну – це стало б початком його реваншу за розвал Радянського Союзу.

“Бо Україна не буде його останнім кроком – він мріє йти далі на Захід. Не випадково минулого грудня Путін запропонував свій горезвісний план про те, як гарантувати безпеку Росії та решти світу. Його план полягав у тому, щоб НАТО демонтував інфраструктуру Альянсу аж до рівня 1997 року”, – заявив Порошенко.