Про це політик заявив під час онлайн-виступу на міжнародній конференції “НАТО після Мадриду: уроки України”.
“Сьогодні Україна платить чи не найбільшу ціну за своє майбутнє в Європі. За свій суверенітет. За свою незалежність. За свою територіальну цілісність. І навіть більше, адже Україна платить найбільшу і найкривавішу ціну за те, щоб ЄС і НАТО, і вільний світ жили в мирі, безпеці та стабільності”, – наголосив Петро Порошенко.
Він додав, що Україна демонструє неабияку мужність на порозі ЄС і НАТО, і однією з причин війни, на переконання п’ятого президента, була відмова Україні надати План дій щодо членства в Альянсі у 2008 році.
Порошенко наголосив на звірствах у методах війни РФ – росіяни воюють з цивільним населенням, жінками, дітьми, людьми похилого віку, а також із цивільною інфраструктурою та культурною спадщиною.
“Зброєю Путіна є різанина, брехня, зґвалтування, корупція. Він вбиває тисячами, щоб змусити всіх нас, включно з НАТО, капітулювати”, – підкреслив Порошенко.
І навіть після Бучі, Ірпеня та інших зруйнованих міст і доль, президент РФ Володимир Путін наголошує, що це є війною суто з НАТО. А трофеєм у цій своїй першій війні він вважає Україну – це стало б початком його реваншу за розвал Радянського Союзу.
“Бо Україна не буде його останнім кроком – він мріє йти далі на Захід. Не випадково минулого грудня Путін запропонував свій горезвісний план про те, як гарантувати безпеку Росії та решти світу. Його план полягав у тому, щоб НАТО демонтував інфраструктуру Альянсу аж до рівня 1997 року”, – заявив Порошенко.
- На цьому ж саміті Петро Порошенко наголосив, що протягом восьми років війни з Росією наша держава перетворилася на фортецю на східному фланзі НАТО, воюючи згідно зі стандартами Альянсу.
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Також за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, наразі Російська Федерація є найбільшою загрозою для світового порядку.