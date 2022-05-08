Про це повідомляє прокремлівський телеканал НТВ.
У Краснодарському краї від лісових пожеж загинули п’ять росіян та ще 19 постраждали. Вогонь, який вийшов з-під контролю, вже знищив понад 500 житлових будинків.
Телеканал зазначив, що нібито вогонь подолали. Проте насправді ситуація в регіоні залишається важкою. З вогнем заважають боротися пориви вітру.
У Сибіру подібні пожежі щорічне явище, яке, зокрема, пов’язано з незаконною вирубкою лісу та приховуванням масштабів. Сезонні загоряння зазвичай ліквідують військові зі спеціальною технікою. Росіянам розповідають, що зараз нібито заважають погасити вогонь пориву вітру, проте насправді основні сили скерували воювати в Україні.
- Нагадаємо, у Сибіру величезні пожежі охопили вдвічі більше територій, ніж торік. Явище стало більш поширеним, оскільки російські військові підрозділи, які зазвичай борються з ними, були передислоковані воювати в Україні.