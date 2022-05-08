У Краснодарському краї гасити пожежі змусили ув'язнених та працівників місцевої колонії. Явище зафіксували у селищі Громадськ в одному із Сибірських районів.

Про це повідомляє прокремлівський телеканал НТВ.

У Краснодарському краї від лісових пожеж загинули п’ять росіян та ще 19 постраждали. Вогонь, який вийшов з-під контролю, вже знищив понад 500 житлових будинків.

Телеканал зазначив, що нібито вогонь подолали. Проте насправді ситуація в регіоні залишається важкою. З вогнем заважають боротися пориви вітру.

У Сибіру подібні пожежі щорічне явище, яке, зокрема, пов’язано з незаконною вирубкою лісу та приховуванням масштабів. Сезонні загоряння зазвичай ліквідують військові зі спеціальною технікою. Росіянам розповідають, що зараз нібито заважають погасити вогонь пориву вітру, проте насправді основні сили скерували воювати в Україні.