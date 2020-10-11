У Таджикистані почалися вибори президента — з 6:00 (за місцевим часом) відкрилися виборчі дільниці.

Про це повідомляє ЦВК країни.

Голосування відбудеться з 6:00 до 20:00 (з 4:00 до 18:00 за київським часом).

Цього разу за пост президента борються п’ять кандидатів, серед яких – діючий президент Емомалі Рахмон. Його суперники – в.о. голови Аграрної партії Рустам Латіпов, голова Соціалістичної партії Абдухалім Гаффора, голова Партії економічних реформ Рустам Кудратов і лідер Комуністичної партії Міродж Абдуллоев. Голові Демократичної партії Саіджафару Ісмонову було відмовлено в реєстрації через недостатню кількість підписів виборців.

У той же час Соціал-демократична партія відмовилася брати участь.

Вибори вважатимуться такими, що відбулися, якщо в них візьмуть участь понад 50% виборців, внесених до списків. Президентом країни стане кандидат, який набере більше половини голосів.

На виборах президента Таджикистану присутні 122 міжнародних спостерігача від ОБСЄ, Міжпарламентської асамблеї СНД, Виконкому СНД, ШОС, Росії та Узбекистану.