У суботу у Таджикистані стався потужний землетрус, внаслідок якого загинули п’ять осіб.

Про це повідомили у Комітеті із надзвичайних ситуацій Таджикистану.

Епіцентр землетрусу знаходився у 165 км на північний схід від Душанбе і 21 км на схід від Раштського району.

Зазначається, що сила підземних поштовхів в епіцентрі склала 5 – 6 балів, а в Душанбе 2 – 3 бали.

За попередніми даними внаслідок підземних поштовхів постраждало загалом 19 житлових будинків.

Крім того, в сільському джамоаті Лангар Шох в результаті землетрусу загинули 5 осіб. Також двоє неповнолітніх жителів сільської джамоаті Хіджборак отримали поранення, вони госпіталізовані.