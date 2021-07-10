Про це повідомили у Комітеті із надзвичайних ситуацій Таджикистану.
Епіцентр землетрусу знаходився у 165 км на північний схід від Душанбе і 21 км на схід від Раштського району.
Зазначається, що сила підземних поштовхів в епіцентрі склала 5 – 6 балів, а в Душанбе 2 – 3 бали.
За попередніми даними внаслідок підземних поштовхів постраждало загалом 19 житлових будинків.
Крім того, в сільському джамоаті Лангар Шох в результаті землетрусу загинули 5 осіб. Також двоє неповнолітніх жителів сільської джамоаті Хіджборак отримали поранення, вони госпіталізовані.
- Нагадаємо, 4 червня у селі Манява Богородчанського району Івано-Франківської області зафіксували землетрус.
- У Карпатах 8 червня зафіксували другий за тиждень землетрус.