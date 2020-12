Про це, зокрема, повідомляють агентства Reuters і ВВС.

Про вчинок чоловіка дізналися завдяки відео в соціальних мережах, яке стало вірусним.

Інцидент стався пізно увечері в неділю, 20 грудня, в провінції Чантхабурі.

Група слонів переходила дорогу, коли одного з них (маленьке слоненя) збив мотоцикліст. Постраждав як водій транспортного засобу, так і тварина.

Слоненя залишилося лежати прямо посеред дороги.

На місці інциденту випадково опинився місцевий рятувальник Мана Срівате.

У бесіді з агентством чоловік розповів, що за 26 років роботи йому вперше довелося реанімувати слона.

“Рятувати життя – це мій інстинкт. Але я дуже хвилювався, бо чув, як його кличе мама й інші слони. Я припустив, де може перебувати його серце, ґрунтуючись на людській анатомії і відео, яке я колись побачив в інтернеті. Коли слоненя почало ворушитися, я мало не заплакав”, – зазначив рятувальник.

The extraordinary moment a baby elephant is revived using CPR after being hit by a motorbike in Thailandhttps://t.co/sB8bB3JxJg pic.twitter.com/2DVESdyNDL

— BBC News (World) (@BBCWorld) December 22, 2020