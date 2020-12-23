Про це, зокрема, повідомляють агентства Reuters і ВВС.
Про вчинок чоловіка дізналися завдяки відео в соціальних мережах, яке стало вірусним.
Інцидент стався пізно увечері в неділю, 20 грудня, в провінції Чантхабурі.
Група слонів переходила дорогу, коли одного з них (маленьке слоненя) збив мотоцикліст. Постраждав як водій транспортного засобу, так і тварина.
Слоненя залишилося лежати прямо посеред дороги.
На місці інциденту випадково опинився місцевий рятувальник Мана Срівате.
І поки в декількох метрах від слоненяти очевидці аварії допомагали мотоциклістові, Срівате кинувся допомагати тварині і став робити їй непрямий масаж серця.
Приблизно через 10 хвилин слоненя почало рухатися і змогло піднятися.
У бесіді з агентством чоловік розповів, що за 26 років роботи йому вперше довелося реанімувати слона.
“Рятувати життя – це мій інстинкт. Але я дуже хвилювався, бо чув, як його кличе мама й інші слони. Я припустив, де може перебувати його серце, ґрунтуючись на людській анатомії і відео, яке я колись побачив в інтернеті. Коли слоненя почало ворушитися, я мало не заплакав”, – зазначив рятувальник.
The extraordinary moment a baby elephant is revived using CPR after being hit by a motorbike in Thailandhttps://t.co/sB8bB3JxJg pic.twitter.com/2DVESdyNDL
— BBC News (World) (@BBCWorld) December 22, 2020
Тварину згодом відвезли на обстеження, а коли переконалися, що з нею все гаразд, повернули на місце ДТП.
Туди за ним повернулися інші слони, які почули, як дитинча кличе їх.
З мотоциклістом, який збив тварину, також все гаразд: серйозних травм він не отримав.
นาทีชีวิต การปั๊มหัวใจช่วยชีวิตลูกช้างที่โดนรถมอเตอร์ไซค์ชน โดยผู้ช่วยเหลือไม่เคยปั๊มหัวใจให้ช้างมาก่อน ใช้ความรู้จากการCPRคน ประกอบกับการเคยเห็นการช่วยชีวิตช้างผ่านอินเตอร์เน็ตมาบ้าง นับถือในสติและการประยุกต์ใช้ความรู้ของพี่กู้ภัยมาก pic.twitter.com/HaM1pCoIrk
— วาวว่า lll เป็นวาฬตัวนึงลอยว่ายน้ำมา (@Wowwlog) December 21, 2020
- Раніше жителі провінції Чіангмай, яка розташована на заході Таїланду, побачили в полі голодне слоненя. Тварина намагалася вкрасти трохи цукрової тростини. Коли маленький слоник зрозумів, що його викрили, то вирішив “сховатися” від людей за стовпом посеред поля.