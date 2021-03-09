Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Цей крок спрямований на відродження туристичної галузі країни, яка відчуває труднощі та сильно постраждала від пандемії.
Зазначається, що нова програма самоізоляції дозволить відвідувачам з негативним результатом тесту на коронавірус проводити час на борту яхти або невеликого круїзного лайнера на Пхукеті.
Очікується, що близько 100 яхт візьмуть участь у цій ініціативі, що принесе 58 мільйонів доларів доходу від яхтового туризму.
Туристи повинні будуть носити спеціальний браслет, який буде відслідковувати життєво важливі показники, включаючи температуру і артеріальний тиск, а також місце розташування власника за допомогою GPS. За заявою уряду, пристрій може передавати інформацію про свого носія навіть в морі в радіусі 10 км.
Крім того, міністр туризму Таїланду Пхіпат Ратчакітпракарн заявив, що запропонує іноземцям план проведення карантину в популярних туристичних районах, в тому числі на пляжних курортах.
- Раніше повідомлялось, що Таїланд з квітня скоротить обов’язковий карантин для вакцинованих від COVID-19 іноземних громадян з двох тижнів до семи днів.