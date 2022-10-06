Щонайменше 34 особи були вбиті та ще 12 поранені у дитсадку Таїланду, де сьогодні влаштував стрілянину колишній працівник поліції. Серед жертв є діти.

Про це повідомляє BBC.

За даними правоохоронців, після стрілянини у дитсадку у провінції Нонг Буа Лампху нападник убив себе та свою сім’ю.

Серед постраждалих в дитсадку є як дорослі, так і діти. Правоохоронці заявили, що під час втечі з садочка нападник стріляв у своїх жертв. Згідно з даними, серед жертв нападника є діти віком до 2-х років.

Старший офіцер поліції провінції Нонг-Буа-Ламфу повідомив, що серед постраждалих 23 дитини.

Мотив нападника незрозумілий.

“Стрілок прийшов приблизно в обідню пору і спершу застрелив чотирьох або п’ятьох працівників у дитячому садку”, – розповів свідок.

Прем’єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча назвав стрілянину “шокуючою подією”.

Поліція вже назвала ім’я нападника: ним виявився Панья Камраб. Він втік з місця події на білому чотиридверному пікапі Toyota з номерними знаками Бангкока.

За словами правоохоронців, Камраба був підполковником поліції і минулого року його звільнили за вживання наркотиків.

Масова стрілянина в Таїланді рідкість, хоча рівень володіння зброєю відносно високий для регіону. У країні поширена нелегальна зброя.

Стрілянина у дитсадку сталася менше ніж через місяць після того, як офіцер армії застрелив двох своїх колег на базі в Бангкоку.