Про це повідомляє BBC.
За даними правоохоронців, після стрілянини у дитсадку у провінції Нонг Буа Лампху нападник убив себе та свою сім’ю.
Серед постраждалих в дитсадку є як дорослі, так і діти. Правоохоронці заявили, що під час втечі з садочка нападник стріляв у своїх жертв. Згідно з даними, серед жертв нападника є діти віком до 2-х років.
Старший офіцер поліції провінції Нонг-Буа-Ламфу повідомив, що серед постраждалих 23 дитини.
Мотив нападника незрозумілий.
“Стрілок прийшов приблизно в обідню пору і спершу застрелив чотирьох або п’ятьох працівників у дитячому садку”, – розповів свідок.
Прем’єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча назвав стрілянину “шокуючою подією”.
Поліція вже назвала ім’я нападника: ним виявився Панья Камраб. Він втік з місця події на білому чотиридверному пікапі Toyota з номерними знаками Бангкока.
За словами правоохоронців, Камраба був підполковником поліції і минулого року його звільнили за вживання наркотиків.
Масова стрілянина в Таїланді рідкість, хоча рівень володіння зброєю відносно високий для регіону. У країні поширена нелегальна зброя.
Стрілянина у дитсадку сталася менше ніж через місяць після того, як офіцер армії застрелив двох своїх колег на базі в Бангкоку.
- Щонайменше шестеро людей загинули та понад 30 поранено внаслідок стрілянини на параді на честь Дня незалежності США 4 липня в Хайленд-парку, штат Іллінойс.
- У столиці Данії до місця стрілянини в торговому центрі Field’s стягнули значні сили поліції. Є загиблі та поранені, правоохоронці повідомили про затримання однієї особи.