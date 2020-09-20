Про це повідомляє агентство ВВС із посиланням на міністра навколишнього середовища Таїланду.

Відвідувачам парку потрібно буде зареєструватися перед входом, вказавши свою адресу. Це дозволить співробітникам парку їх відстежити, якщо туристи залишать після себе сміття.

Про правопорушників також будуть повідомляти в поліцію.

Відходи відправлять туристам додому посилкою, в коробках з написом: “Ви забули ці речі в національному парку Кхауяй”.

Фото таких посилок, готових до відправки, розмістив у своєму акаунті в Facebook міністр навколишнього середовища Таїланду Варавут Сілпа-арча. “Це ваш сміття – ми відправимо його вам”, – попередив він.

Міністр нагадав, що сміття в національному парку є правопорушенням, за яке загрожують великі штрафи або навіть тюремне ув’язнення (терміном до п’яти років).

Найчастіше люди залишають у національному парку порожні пластикові пляшки, упаковки з-під чіпсів і банки.

В адміністрації парку уточнили, що залишене сміття становить небезпеку для тварин, які можуть спробувати його з’їсти.

Кхауяй – найстаріший національний парк Таїланду, відомий своїми водоспадами, тваринами і пейзажами. Він простягається на території площею понад 2000 кв. км і дуже популярний серед туристів.