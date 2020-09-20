Про це повідомляє агентство ВВС із посиланням на міністра навколишнього середовища Таїланду.
Відвідувачам парку потрібно буде зареєструватися перед входом, вказавши свою адресу. Це дозволить співробітникам парку їх відстежити, якщо туристи залишать після себе сміття.
Про правопорушників також будуть повідомляти в поліцію.
Відходи відправлять туристам додому посилкою, в коробках з написом: “Ви забули ці речі в національному парку Кхауяй”.
Фото таких посилок, готових до відправки, розмістив у своєму акаунті в Facebook міністр навколишнього середовища Таїланду Варавут Сілпа-арча. “Це ваш сміття – ми відправимо його вам”, – попередив він.
Міністр нагадав, що сміття в національному парку є правопорушенням, за яке загрожують великі штрафи або навіть тюремне ув’язнення (терміном до п’яти років).
Найчастіше люди залишають у національному парку порожні пластикові пляшки, упаковки з-під чіпсів і банки.
В адміністрації парку уточнили, що залишене сміття становить небезпеку для тварин, які можуть спробувати його з’їсти.
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If you’ve left your litter behind in Thailand’s Khao Yai National Park, you can expect some unwanted mail in the near future. As part of a new initiative to tackle rubbish pollution, the park will package waste left by tourists and post it to them with a note reading: “You forgot your litter at Khao Yai National Park, we’re sending it back to you.” Thailand’s minister of natural resources and environment, Varawut Silpa-archa, has vowed to clean up the country’s oldest national park, known for its waterfalls, animals and scenery. Visitors have to register their address before entering, making it easier to reunite them with their rubbish.
Кхауяй – найстаріший національний парк Таїланду, відомий своїми водоспадами, тваринами і пейзажами. Він простягається на території площею понад 2000 кв. км і дуже популярний серед туристів.
- В Організації Об’єднаних Націй стурбовані тим, що пластикові маски для обличчя, рукавички і флакони з дезинфікуючим засобом для рук стали причиною забруднення навколишнього середовища під час пандемії COVID-19.