У Таїланді планують роздати 95 мільйонів презервативів для того, щоб приборкати захворювання, що передаються статевим шляхом та запобігти підлітковій вагітності, оскільки країна прагне сприяти безпечному сексу напередодні Дня святого Валентина.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відтак, за словами речниці уряду Рачади Днадірек, вже з 1 лютого власники універсальних медичних карток мають право отримувати 10 презервативів на тиждень протягом одного року. Вона зазначила, що презервативи будуть доступні в чотирьох розмірах, до того ж, їх можна буде придбати не лише в аптеках, але й у відділеннях первинної медичної допомоги лікарень по всій країні.

“Кампанія з безоплатного роздавання презервативів власникам золотих карток допоможе запобігти захворюванням і зміцнити здоров’я”, – сказала Рачада. Вона пояснила, що серед захворювань, яким уряд прагне запобігти, – сифіліс, рак шийки матки, гонорея, хламідіоз та ВІЛ.

У виданні зазначили, що за останні роки в Таїланді спостерігається зростання захворювань, що передаються статевим шляхом. До того ж, згідно з останніми офіційними даними, сифіліс і гонорея становлять більш ніж половину з понад двох тисяч випадків. Згідно з даними, найбільше постраждали вікові групи від 15 до 19 і від 20 до 24 років.

Крім того, у 2021 році, згідно з офіційними даними, 24,4% тайських дівчат із кожної тисячі у віці від 15 до 19 років народили. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, це можна порівняти з глобальним показником 42,5 для тієї ж вікової групи того ж року.

Згідно з останніми урядовими даними, близько 50 мільйонів із майже 70 мільйонів тайців зареєстровані в державній універсальній програмі охорони здоров’я, також відомої як “золота картка”. Картка використовується для отримання певної медичної допомоги у державних і окремих приватних лікарнях.