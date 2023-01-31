Про це повідомляє Bloomberg.

Відтак, за словами речниці уряду Рачади Днадірек, вже з 1 лютого власники універсальних медичних карток мають право отримувати 10 презервативів на тиждень протягом одного року. Вона зазначила, що презервативи будуть доступні в чотирьох розмірах, до того ж, їх можна буде придбати не лише в аптеках, але й у відділеннях первинної медичної допомоги лікарень по всій країні.

“Кампанія з безоплатного роздавання презервативів власникам золотих карток допоможе запобігти захворюванням і зміцнити здоров’я”, – сказала Рачада. Вона пояснила, що серед захворювань, яким уряд прагне запобігти, – сифіліс, рак шийки матки, гонорея, хламідіоз та ВІЛ.

У виданні зазначили, що за останні роки в Таїланді спостерігається зростання захворювань, що передаються статевим шляхом. До того ж, згідно з останніми офіційними даними, сифіліс і гонорея становлять більш ніж половину з понад двох тисяч випадків. Згідно з даними, найбільше постраждали вікові групи від 15 до 19 і від 20 до 24 років.

Крім того, у 2021 році, згідно з офіційними даними, 24,4% тайських дівчат із кожної тисячі у віці від 15 до 19 років народили. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, це можна порівняти з глобальним показником 42,5 для тієї ж вікової групи того ж року.

Згідно з останніми урядовими даними, близько 50 мільйонів із майже 70 мільйонів тайців зареєстровані в державній універсальній програмі охорони здоров’я, також відомої як “золота картка”. Картка використовується для отримання певної медичної допомоги у державних і окремих приватних лікарнях.