У Таїланді почали використовувати собак для виявлення заражених коронавірусом людей, у яких хвороба протікає безсимптомно.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Троє з шести навчених лабрадорів дебютували в бангкокському університеті Чулалонгкорн після випробувань з використанням двох тисяч зразків поту, які, за словами керівника проєкту, показали успішність близько 95%.

“Собаки дуже швидко проходять відбір. Таким чином ми можемо розрізнити тих, у кого варто підозрювати коронавірус і тих, у кого немає вірусів”, – зазначив дослідник Тітіват Сірпрасарт.

Для проведення дослідження собакам немає необхідності знаходитися в безпосередньому контакті з людьми. Відібрані зразки поту розміщують в металевих контейнерах, щоб собаки могли перевірити кожен з них окремо. Винюхав заражений зразок, собака зупиняється і направляє на нього свій ніс.

“Відмітний запах – це те, що з’являється після зараження. Різні види вірусів викликають різні запахи”, – додав дослідник Паттама Торворапаніт.

Керівники проєкту сподіваються, що собак будуть використовувати в аеропортах або човнових доках, і кажуть, що вони більш ефективні, ніж перевірка температури.