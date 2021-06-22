У Таїланді слон у пошуках їжі проламав стіну кухні, залишивши після себе величезну діру.

Про це інформує видання The Guardian.

Інцидент стався вранці в суботу, 19 червня, у курортному місті Хуахін.

Господиня будинку Ратчадаван Пуенгпрасоппон прокинулася вранці через гуркіт на кухні. Вона вирішила перевірити, що там сталося.

Коли жінка прийшла на кухню, то побачила голову слона, яка стирчала з проламаної стіни.

Голодний слон на ім’я Бунчуай нишпорив у ящиках хоботом у пошуках поживи, скидаючи на підлогу посуд, і навіть жував пластиковий пакет. За даними видання The Daily Mail, у пакеті був рис.

Господиня дому зняла цей момент на телефон і виклала фото на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік жінки допоміг відігнати слона від будинку.

Збиток від нічного візиту оцінили в 50 тисяч тайських бат (понад 1 500 доларів). Спеціалісти з охорони дикої природи порадили подружжю не залишати їжу на столі, щоб зайвий раз не спокушати слона.

Варто зазначити, що це не вперше, коли Бунчуай, який живе у місцевому національному парку, відвідує населений пункт.

Очільник парку Іттіпон Таймонкол розповів, що слони люблять приходити до людей, коли у селищі працює ринок, оскільки відчувають запах їжі.

Місцеві волонтери та співробітники національного парку працюють разом, щоб стежити за слонами й використовувати гучний шум й інші засоби, щоб відігнати їх назад у ліс.

Доцент кафедри психології Гантерського коледжу Нью-Йорка Джошуа Плотнік, який вивчає популяцію слонів у Таїланді, розповів виданню The Guardian, що ці тварини часто здійснюють набіги з національних парків на довколишні поля в пошуках їжі.

“У селах, в яких я працюю в Таїланді, слони заходять на поля фермерів майже щоночі. Це справді складне питання як для фермерів, так і для слонів… Такі випадки частішають в Азії, і це, ймовірно, пов’язано зі скороченням доступних ресурсів і збільшенням порушень людиною середовища проживання слонів”, — розповів науковець.