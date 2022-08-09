Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Джозеф Ву назвав навчання прагненням змінити статус-кво в азійсько-тихоокеанському регіоні.

“Китай використав навчання і свій військовий план для підготовки до вторгнення на Тайвань, – заявив він на пресконференції в Тайбеї.

Він додав, що Китай проводить великомасштабні військові навчання та запуски ракет. Зокрема відбуваються кібератаки, дезінформаційна кампанія та економічний примус з метою ослаблення громадського духу на Тайвані.

Раніше КНР продовжила військові навчання навколо острова, які спочатку мали тривати до 7 серпня. Китайські військові проводили протисубмаринні та морські ударні навчання в “повітряному та морському просторі поблизу острова”. Навколо Тайваню виявляли китайські військові літаки та кораблі.