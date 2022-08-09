Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.
Джозеф Ву назвав навчання прагненням змінити статус-кво в азійсько-тихоокеанському регіоні.
“Китай використав навчання і свій військовий план для підготовки до вторгнення на Тайвань, – заявив він на пресконференції в Тайбеї.
Він додав, що Китай проводить великомасштабні військові навчання та запуски ракет. Зокрема відбуваються кібератаки, дезінформаційна кампанія та економічний примус з метою ослаблення громадського духу на Тайвані.
Раніше КНР продовжила військові навчання навколо острова, які спочатку мали тривати до 7 серпня. Китайські військові проводили протисубмаринні та морські ударні навчання в “повітряному та морському просторі поблизу острова”. Навколо Тайваню виявляли китайські військові літаки та кораблі.
- Нагадаємо, США планують взяти участь у спільних військових навчаннях з Індією поряд зі спірним кордоном з Китаєм.
- На наступний день після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі Китай почав військові навчання довкола Тайваню.
- У перший день наймасштабніших в історії Китаю військових навчань навколо Тайваню китайська армія запустила у водах поблизу острова 11 балістичних ракет.
- За інформацією ЗМІ, після того, як Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню, Пентагон неодноразово намагався зв’язатись КНР. Однак у Пекіні всі дзвінки ігнорують.
- Влада Китаю вирішила запровадити санкції проти спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі та її близьких родичів через нещодавній візит на Тайвань.
- Китай завершив чотири дні бойових стрільб і бойових навчань, які продемонстрували його зростаючий наступальний потенціал проти Тайваню та оновили набір інструментів Пекіна для залякування острівної демократії.