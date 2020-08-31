Про це повідомляє Associated Press.

Дівчинка, яка важила всього 13 кг, заплуталась в задній частині повітряного змія, який швидко піднявся в небо через сильний вітер.

Вона півхвилини трималась у повітрі, після чого глядачам вдалося її вхопити та спустити на землю.

Дівчинку доставили в лікарню. У неї подряпини на обличчі і шиї, але її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Після інциденту фестиваль призупинили.