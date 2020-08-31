Про це повідомляє Associated Press.
Дівчинка, яка важила всього 13 кг, заплуталась в задній частині повітряного змія, який швидко піднявся в небо через сильний вітер.
Вона півхвилини трималась у повітрі, після чого глядачам вдалося її вхопити та спустити на землю.
3 year old girl in Taiwan lifted up by kite.
Mate…pic.twitter.com/ETFwv2JnPa
— Old Holborn® (@Holbornlolz) August 30, 2020
Taïwan : Un cerf-volant a emporté un enfant de 3 ans dans les airs en raison d’une forte bourrasque.
Le bambin a pu être récupéré sans dégât. pic.twitter.com/A639E0WTPi
— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) August 30, 2020
A kid in Taiwan accidentally got latched onto a kite. Fortunately the kid is safe. pic.twitter.com/ftLsyglxBd
— Toon Seri Anthraxxxx (@anthraxxxx) August 30, 2020
Дівчинку доставили в лікарню. У неї подряпини на обличчі і шиї, але її життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Після інциденту фестиваль призупинили.
- 16 серпня відзначають Всесвітній день повітряних зміїв та Міжнародний день вина Піно Нуар.