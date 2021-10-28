Про це вона розповіла в інтерв’ю американському телеканалу CNN.
Основна мета американських військових — навчання тайванських колег.
Вона пояснила, що підтримує таку ініціативу американської сторони, хоча це не до вподоби китайській владі, яка вважає острів своєю територією. Ситуація стала особливо напруженою протягом останніх тижнів, бо посилився політичний та військовий тиск з боку Пекіну, який може почати наступ, аби отримати повний контроль над островом.
“У нас широкий спектр співпраці з США, спрямований на підвищення нашої обороноздатності”, – пояснила президентка Тайваню.
Вона не назвала точну кількість американських військових на острові, а лише звернула увагу на те, що їх “не так багато, як вважають”.
Міністр оборони Тайваню додав з цього приводу, що йдеться саме про взаємодію між тайваньськими та американськими військовими на острові, а не про розміщення військ США.
Читайте також:
Тайвань не змусять схилятися перед Китаєм, – президентка Цай
У відповідь на інтерв’ю очільниці острова представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь сказав:
“Незалежність Тайваню – шлях в нікуди й ті, хто його підтримує, йдуть до прірви… США повинні поважати принцип щодо неподільності Китаю… а не вигадані ідеї”.
- Раніше повідомлялося, що Китай збільшує військову присутність на кордоні з Тайванем. А президентка Тайваню Цай Ін-вень закликала протистояти агресивним діям Китаю на кордоні острову.
- 15 вересня у Північній Кореї підтвердили, що здійснили запуск балістичної ракети з потяга. У такий спосіб триває “розширення можливості завдати інтенсивного удару”.