Президентка Тайваню Цай Інь-вень підтвердила, що на острові є небагато американських військових, оскільки це передбачено угодою про співпрацю для підвищення обороноздатності.

Про це вона розповіла в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Основна мета американських військових — навчання тайванських колег.

Вона пояснила, що підтримує таку ініціативу американської сторони, хоча це не до вподоби китайській владі, яка вважає острів своєю територією. Ситуація стала особливо напруженою протягом останніх тижнів, бо посилився політичний та військовий тиск з боку Пекіну, який може почати наступ, аби отримати повний контроль над островом.

“У нас широкий спектр співпраці з США, спрямований на підвищення нашої обороноздатності”, – пояснила президентка Тайваню.

Вона не назвала точну кількість американських військових на острові, а лише звернула увагу на те, що їх “не так багато, як вважають”.

Міністр оборони Тайваню додав з цього приводу, що йдеться саме про взаємодію між тайваньськими та американськими військовими на острові, а не про розміщення військ США.

У відповідь на інтерв’ю очільниці острова представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь сказав:

“Незалежність Тайваню – шлях в нікуди й ті, хто його підтримує, йдуть до прірви… США повинні поважати принцип щодо неподільності Китаю… а не вигадані ідеї”.