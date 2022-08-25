Доки росіяни звинувачують США у нібито "безпідставних заявах" проти РФ, намагаючись провести злочинний "суд" над українськими захисниками у Маріуполь, їм бракує "зізнань" від самих військових.

Про це повідомляє CNN.

За словами ватажка так званої “ДНР” Дениса Пушиліна в окупованому Росією Маріуполі “судитимуть” солдатів регулярної армії України, а також бійців полку “Азов”. Виступаючи на російському телебаченні в четвер, Пушилін заявив, що нібито “всі військові злочинці постануть перед “трибуналом”.

Проте Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, заявив, що в “ДНР” не оголосили дату початку судів: “Швидше за все, це пов’язано з відсутністю “зізнань” наших героїв”, — зауважив Андрющенко. Він додав, що територія навколо будівлі, де планується проведення судових процесів, залишається закритою.

Тим часом Сполучені Штати та Росія обмінялися критикою щодо майбутніх судових процесів. У середу, 24 серпня, Державний департамент США заявив, що Кремль використовує “судові процеси” як спробу відвести від себе відповідальність за агресивну війну президента РФ Володимира Путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські війська вчинили в Україні.

У Державному департаменті заявили, що рішуче засудили “заплановані показові процеси” та назвали їх “нелегітимними”.

“Усі військовослужбовці Збройних сил України, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, включеними до складу збройних сил, мають право на статус військовополоненого, якщо вони потрапили в полон, і їм повинні надаватися відповідні такому статусу поводження та захист, відповідно до Женевських конвенцій”, — йдеться в повідомленні.

Посольство РФ у Вашингтоні заявило в четвер, обмовивши США в “безпідставних звинуваченнях” проти Росії. Росіяни додали, що майбутній “суд” спрямований на притягнення до відповідальності “військових злочинців”, серед яких нібито є “нацисти”.

Також цього тижня Верховний комісар ООН з прав людини висловив стурбованість судовими процесами, заявивши, що навмисне позбавлення військовополонених права на справедливий судовий розгляд є воєнним злочином, а міжнародне гуманітарне право забороняє засновувати суди виключно для засудження військовополонених.