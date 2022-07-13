Прокремлівський ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що псевдозаконодавство окупантів не передбачає конкретної дати виконання вироку смертної кари. Він зазначив, що представники США не виходили з ним на зв'язок щодо полонених.

Про це повідомило російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

У полоні бойовиків перебувають двоє британців і марокканець. Вони оскаржують вироки стосовно смертної кари, бо вважають, що вони захищали Україну на тлі російського вторгнення.

“На даний момент ніхто з представників американської влади не виходив… Як це можливо буде – витягнути або врятувати своїх громадян без того, щоб вийти на керівництво Донецької Народної Республіки, поки що неможливо навіть обговорювати”, — заявив ватажок бойовиків.

Пушилін додав, що їх стратять через розстріл, якщо “суд” не задовольнить їхні апеляції. За його словами, “виконання вироку є непублічним і не підлягає розголосу”, тому дати не називають.

У Генштабі звітували, що усі іноземні бійці є комбатантами, тому що входять до складу Збройних сил, беруть участь у бойових діях та мають відповідні права. А саме вони захищені Женевською конвенцією.

Смертний вирок було засуджено Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ). Проте прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що на громадян США, які воювали в Україні, чомусь Женевська конвенція не поширюється. Тому не можна виключати страти, бо це рішення ухвалив не Кремль.