Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

З цього уроку російські окупанти планують почати навчання дітей на тимчасово захоплених територіях. За даними розвідки, у ньому просуваються традиційні російські наративи, що нібито “Україну створив Ленін, української мови не існує, всі українські герої – злочинці, Україну має бути знищено” тощо.

Наголошено, що більшість цитат з документа суперечать історичним фактам.

“Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність “серцевинної землі” – Росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу – це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, – східні слов’яни, спадкоємці древньої хрещеної у Херсонесі князем Володимиром”, — йдеться у псевдоісторичній методичці.

ГУР додало, що хрещення Русі відбулось у Києві. Тоді ж хрестили самого князя Володимира.

Загарбники стверджують, що нібито “стародавня Русь, Російська імперія та сучасна Росія” мають стати спадкоємицею великої Візантії. Йдеться, що нібито центри ранньої російської державності виникли у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а після цього вже у Києві. Розвідка наголосила, що обидва російські міста молодші за Київ.

Після деокупації терен одним з перших завдань буде налагодження цивілізованої системи середньої та вищої освіти.