Літак майже повністю занурений у воду внаслідок падіння.

Один кінець злітно-посадкової смуги в аеропорту Букоба знаходиться прямо біля берега озера Вікторія, найбільшого озера Африки.

Рейс прямував з найбільшого міста Танзанії Дас-ес-Салам до Букоби через Мванзу. Під час цього він зіткнувся з штормом і сильними дощами. Precision Air є найбільшою приватною авіакомпанією Танзанії.

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway

🎥: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw

— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022