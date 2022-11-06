Про це повідомило BBC.
Місцевий чиновник зазначив, що на борту літака перебували 43 людини. Вже 26 осіб врятовано та госпіталізовано.
Рятувальники та місцеві рибалки шукають тих, хто вижив. Вони працюють на місці аварії.
Літак майже повністю занурений у воду внаслідок падіння.
Один кінець злітно-посадкової смуги в аеропорту Букоба знаходиться прямо біля берега озера Вікторія, найбільшого озера Африки.
Рейс прямував з найбільшого міста Танзанії Дас-ес-Салам до Букоби через Мванзу. Під час цього він зіткнувся з штормом і сильними дощами. Precision Air є найбільшою приватною авіакомпанією Танзанії.
Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway
🎥: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw
— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022
- 5 листопада в Іспанії поліціянти заявили, що вилучили 32 тонни розфасованої марихуани вартістю щонайменше 64 мільйони євро, що, ймовірно, є найбільшою кількістю, коли-небудь знайденої партії на міжнародному рівні.