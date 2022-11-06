У Танзанії пасажирський літак впав в озеро Вікторія. Інцидент трапився поблизу міста Букоба на північному заході країни.

Про це повідомило BBC.

Місцевий чиновник зазначив, що на борту літака перебували 43 людини. Вже 26 осіб врятовано та госпіталізовано.

Рятувальники та місцеві рибалки шукають тих, хто вижив. Вони працюють на місці аварії.