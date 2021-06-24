У Танзанії вперше дозволили дівчаткам, які кинули навчання в середній школі через вагітність, завершити освіту в альтернативних коледжах.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Дівчата, які кидали школу через вагітність і за законами країни не змогли продовжити навчання, тепер отримають можливість довчитися. З такою пропозицією виступило міністерство освіти країни.

Проєкт планують почати у січні 2022 році, в ньому братимуть участь 54 коледжі народного розвитку (FDC).

Минулого року Всесвітній банк виділив 500 мільйонів доларів на розвиток освіти в Танзанії. Дві третини коштів було направлено на створення безпечних умов навчання для дівчаток, які стикаються з більш серйозними проблемами під час отримання освіти, ніж хлопчики з країн, що розвиваються.

За даними організації, близько 5,5 тисяч дівчаток через вагітність щорічно кидають школу у Танзанії.