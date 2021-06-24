Про це повідомляє агентство Reuters.
Дівчата, які кидали школу через вагітність і за законами країни не змогли продовжити навчання, тепер отримають можливість довчитися. З такою пропозицією виступило міністерство освіти країни.
Проєкт планують почати у січні 2022 році, в ньому братимуть участь 54 коледжі народного розвитку (FDC).
Минулого року Всесвітній банк виділив 500 мільйонів доларів на розвиток освіти в Танзанії. Дві третини коштів було направлено на створення безпечних умов навчання для дівчаток, які стикаються з більш серйозними проблемами під час отримання освіти, ніж хлопчики з країн, що розвиваються.
За даними організації, близько 5,5 тисяч дівчаток через вагітність щорічно кидають школу у Танзанії.
- Раніше повідомлялося, що благодійна організація Kherwadi Social побудує в західно-індійському штаті Махараштра комфортні хатини, куди жінки мають йти на період менструації.