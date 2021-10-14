Про це повідомляє видання Civil Georgia.
Акція почалася з того, що гендиректор опозиційного каналу “Мтаварі” й один з адвокатів Саакашвілі Ніка Мелія прочитали лист ув’язненого політика, адресований землякам.
Саакашвілі закликав громадськість країни до примирення й об’єднання. Він також закликав прихильників опозиції 30 жовтня проголосувати за кандидатів від “Національного руху”, які за підсумками голосування 1 жовтня на місцевих виборах вийшли у другий тур практично у всіх великих містах Грузії.
Акция «Свободу Мише» в Тбилиси – кадры с дрона#saakashvili #georgia #misha #саакашвили #грузия #миша pic.twitter.com/peerk9DUUJ
— Эхо Кавказа (@ekhokavkaza) October 14, 2021
“Я не можу з боку дивитися на знищення нашої батьківщини. Я ліпше помер би. Тому я в Грузії та твердо вирішив залишитися тут, щоб зробити свій внесок у перемогу над режимом”, – заявив із в’язниці Міхеіл Саакашвілі.
Після цього на акції виступили прихильники опозиції. Вони вимагають звільнення Саакашвілі та критикують уряд “Грузинської мрії”.
Затримання Саакашвілі
1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.
У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.
2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.
3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливими шдяхами”.
- У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
- 4 жовтня повідомлялося, що Міхеїл Саакашвілі не скаржився на умови утримання, стан його задовільний.
- 7 жовтня виявилося, що Міхеїлу Саакашвілі у в’язниці не дозволяють користуватися телевізором і не дають матрац, хоч до решти в’язнів ставлення більш лояльне.
- 13 жовтня у Києві прихильники Міхеіла Саакашвілі пікетували посольство Грузії.
- 14 жовтня Саакашвілі зізнався, що в Грузію його привела туга за батьківщиною.