Тисячі людей вийшли сьогодні на акцію з вимогою звільнити з ув'язнення громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє видання Civil Georgia.

Акція почалася з того, що гендиректор опозиційного каналу “Мтаварі” й один з адвокатів Саакашвілі Ніка Мелія прочитали лист ув’язненого політика, адресований землякам.

Саакашвілі закликав громадськість країни до примирення й об’єднання. Він також закликав прихильників опозиції 30 жовтня проголосувати за кандидатів від “Національного руху”, які за підсумками голосування 1 жовтня на місцевих виборах вийшли у другий тур практично у всіх великих містах Грузії.

“Я не можу з боку дивитися на знищення нашої батьківщини. Я ліпше помер би. Тому я в Грузії та твердо вирішив залишитися тут, щоб зробити свій внесок у перемогу над режимом”, – заявив із в’язниці Міхеіл Саакашвілі.

Після цього на акції виступили прихильники опозиції. Вони вимагають звільнення Саакашвілі та критикують уряд “Грузинської мрії”.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.