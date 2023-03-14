Про це повідомляє “Эхо Кавказа” та Sova News.

Фото: Sova News

Учасники акції скандують гасла “проти іноагентів” і тих, хто буцімто намагається “втягнути Грузію у війну”. Згідно з фото грузинських кореспондентів, на мітингу присутні щонайменше кількасот людей.

Лідери акції проголошували антизахідні заяви, наприклад, “Наш дім не Захід — наш дім Грузія”. Зокрема, йдеться про Зураба Махарадзе, який раніше нібито залишив лідерську посаду у партії.

Також учасники зірвали прапор Європейського Союзу з будівлі парламенту та намагалися спалити його. Спочатку це не дозволила зробити поліція, але згодом Sova News опублікувало світлину розірваного й підпаленого стяга. За даними видання, учасники акції кидалися камінням у балкон, на якому вивісив прапор України.