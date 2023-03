Про це повідомляє “Эхо Кавказа” та Sova News.

Учасники акції скандують гасла “проти іноагентів” і тих, хто буцімто намагається “втягнути Грузію у війну”. Згідно з фото грузинських кореспондентів, на мітингу присутні щонайменше кількасот людей.

Лідери акції проголошували антизахідні заяви, наприклад, “Наш дім не Захід — наш дім Грузія”. Зокрема, йдеться про Зураба Махарадзе, який раніше нібито залишив лідерську посаду у партії.

Far-right group Alt info (Conservative Movement) is now organising a march towards Rustaveli. This group was responsible for the 5 July pogroms in 2021, when more than 50 journalists were injured. Most of the independent or opposition media is covering their protests.

