Про це повідомляє “Эхо Кавказа” та Sova News.
Учасники акції скандують гасла “проти іноагентів” і тих, хто буцімто намагається “втягнути Грузію у війну”. Згідно з фото грузинських кореспондентів, на мітингу присутні щонайменше кількасот людей.
Лідери акції проголошували антизахідні заяви, наприклад, “Наш дім не Захід — наш дім Грузія”. Зокрема, йдеться про Зураба Махарадзе, який раніше нібито залишив лідерську посаду у партії.
Far-right group Alt info (Conservative Movement) is now organising a march towards Rustaveli. This group was responsible for the 5 July pogroms in 2021, when more than 50 journalists were injured. Most of the independent or opposition media is covering their protests.
📸Alt info pic.twitter.com/ErZjg9misH
— Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 14, 2023
Також учасники зірвали прапор Європейського Союзу з будівлі парламенту та намагалися спалити його. Спочатку це не дозволила зробити поліція, але згодом Sova News опублікувало світлину розірваного й підпаленого стяга. За даними видання, учасники акції кидалися камінням у балкон, на якому вивісив прапор України.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до нації. Вона підтримала учасників демонстрації, котрі протестують під стінами парламенту та закликала уряд відмовитися від ухвалення закону про “іноагентів”.
- Міністерство закордонних справ України висловило солідарність із грузинським народом у його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії.
- У грудні 2022 року голова парламентської фракції “Грузинська мрія” Мамука Мдинарадзе прокоментував заяву тимчасового повіреного у справах України у Тбілісі Андрія Касьянова, стверджуючи, що Київ нібито прагне того, щоб “Грузія виступала у війні як сторона”.