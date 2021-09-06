У столиці Грузії жінка 1910 року народження одужала від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє грузинське видання “Ехо Кавказу”.

111-річну Леонілу Гваджаву госпіталізували незадовго після підтвердження коронавірусної хвороби.

“Вона виконувала всі вказівки лікарів. Була дуже мотивована, щоб одужати, та повністю пройшла курс лікування”, – кажуть працівники клініки.

Там же в лікарні зараз лікується її 80-річний син. Зараз він теж одужує та почуває себе значно краще.

Сьогодні, 6 вересня, 111-річну пацієнтку виписали, вона покинула медзаклад.

Леоніла Гваджава працювала вчителькою географії. У неї двоє дітей, сім онуків, десять правнуків і чотири праправнуки.