Про це повідомляє грузинське видання “Ехо Кавказу”.
111-річну Леонілу Гваджаву госпіталізували незадовго після підтвердження коронавірусної хвороби.
“Вона виконувала всі вказівки лікарів. Була дуже мотивована, щоб одужати, та повністю пройшла курс лікування”, – кажуть працівники клініки.
Там же в лікарні зараз лікується її 80-річний син. Зараз він теж одужує та почуває себе значно краще.
Сьогодні, 6 вересня, 111-річну пацієнтку виписали, вона покинула медзаклад.
Леоніла Гваджава працювала вчителькою географії. У неї двоє дітей, сім онуків, десять правнуків і чотири праправнуки.
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