У Грузії висунули офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Міхеїл Саакашвілі.

Про це повідомляє грузинське видання Ехо Кавказу.

Прокуратура Грузії висунула звинувачення власнику квартири, в якій знаходився колишній президент Міхеїл Саакашвілі на момент його затримання. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії.

За даними слідства, власнику житла було відомо, що Міхеїла Саакашвілі розшукують правоохоронні органи Грузії. Однак, 30 вересня він все одно надав притулок експрезиденту та чинному голові Національної ради реформ України. Власника квартири затримали 1 жовтня разом із Саакашвілі.

Йому загрожує від 1 до 4 років позбавлення волі. Тбіліський суд має обрати затриманому запобіжний захід у вигляді арешту.

Нагадаємо, що 3 жовтня під час брифінгу у Трускавці за підсумками зустрічі з фракцією “Слуги народу” у Верховній Раді Володимир Зеленський заявив, що усіма шляхами буде працювати над поверненням Саашашвілі до України.