#Букви зібрали найяскравіші реакції.

Як сповіщалось, 28 жовтня засновник глобальної корпорації Facebook Марк Цукерберг оголосив, що компанія змінить назву на Meta.

Він презентував новий логотип у вигляді символу нескінченості, який об’єднує соцмережі Facebook та Instagram та месенджер WhatApp, що належать корпорації.

Назви соцмереж Facebook та Instagram, а також WhatApp не зазнають змін. Перейменують тільки глобальну корпорацію, яка їх об’єднує.

Попри те, що це не матиме безпосереднього впливу на користувачів, новина швидко стала головною темою для обговорень, і, звісно, створення мемів.

В українськомовному сегменті Інтернету переважно порівнюють нову назву корпорації з українською соцмережею та пошуковою системою МЕТА, поштовою маркою 2002 року та жартують про мету і ціль.

Наша мета 2002 pic.twitter.com/sMBy9IGI9g — Petro Nek (@mrpetruccio) October 28, 2021

Facebook тепер називається Meta. У зв'язку з цим хочу нагадати: наша мета — 2002! pic.twitter.com/HdCEzOZlPJ — Freel (@FreelFreel) October 28, 2021

То є наша Мета! pic.twitter.com/UOE72osajS — Vasyl Puzanov (@vasyl_puzanov) October 29, 2021

У самурая є лише шлях

У Цукерберга є лише Мета — передзамовте книжку (@eugene_lir) October 28, 2021

#Meta: when you wanted to go with Beta instead but were too weak — Stu Donetz® (@StuDonetzESPN) October 28, 2021

Іноземні користувачі у своїх дописах і мемах акцентують на тому, що у такий спосіб компанія хоче відвернути увагу від проблем Facebook. А їх останнім часом було чимало. Так, в центрі сканадалу компанія опинилась, через Facebook Papers. Це глобальний витік внутрішніх документів компанії, які засвідчили роль компанії в штурмі Капітолія.

Крім цього, колишня співробітниця Facebook розповіла, що платформа використовується для поширення ненависті і дезінформації, але це всіляко намагаються приховати.

А нещодавно незалежна наглядова рада Facebook звинуватила компанію в тому, що вона “не повною мірою інформує” про деталі програми перехресної перевірки, яка засвідчила, що соцмережа звільняла мільйони VIP-користувачів від правил модерування вмісту публікацій.

Facebook literally shooting all in one shot #Meta pic.twitter.com/Uu7hZFb3R1 — Sucheth (@SuchethSajeev) October 29, 2021

Також користувачі висміюють новий логотип через його схожість з популярним символом для татуювань:

People with Infinity ♾️ tattoo be like WTF after #Facebook rebrands to #Meta pic.twitter.com/i9mIUmQCqL — Justsaying Atulya (@WhyJustsaying) October 29, 2021

You can put lipstick on a pig, but it’s still a pig. #Meta pic.twitter.com/ofFmNgjeYg — Mike Sington (@MikeSington) October 28, 2021

Не обійшлося і без більш очевидних жартів: