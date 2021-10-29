#Букви зібрали найяскравіші реакції.

Як сповіщалось, 28 жовтня засновник глобальної корпорації Facebook Марк Цукерберг оголосив, що компанія змінить назву на Meta.

Він презентував новий логотип у вигляді символу нескінченості, який об’єднує соцмережі Facebook та Instagram та месенджер WhatApp, що належать корпорації.

Назви соцмереж Facebook та Instagram, а також WhatApp не зазнають змін. Перейменують тільки глобальну корпорацію, яка їх об’єднує.

Попри те, що це не матиме безпосереднього впливу на користувачів, новина швидко стала головною темою для обговорень, і, звісно, створення мемів.

В українськомовному сегменті Інтернету переважно порівнюють нову назву корпорації з українською соцмережею та пошуковою системою МЕТА, поштовою маркою 2002 року та жартують про мету і ціль.

Іноземні користувачі у своїх дописах і мемах акцентують на тому, що у такий спосіб компанія хоче відвернути увагу від проблем Facebook. А їх останнім часом було чимало. Так, в центрі сканадалу компанія опинилась, через Facebook Papers. Це глобальний витік внутрішніх документів компанії, які засвідчили роль компанії в штурмі Капітолія.

Крім цього, колишня співробітниця Facebook розповіла, що платформа використовується для поширення ненависті і дезінформації, але це всіляко намагаються приховати.

А нещодавно незалежна наглядова рада Facebook звинуватила компанію в тому, що вона “не повною мірою інформує” про деталі програми перехресної перевірки, яка засвідчила, що соцмережа звільняла мільйони VIP-користувачів від правил модерування вмісту публікацій.

Також користувачі висміюють новий логотип через його схожість з популярним символом для татуювань:

Не обійшлося і без більш очевидних жартів: