В Ірані — на горі Колакчал недалеко від Тегерана — зійшла лавина, загинули 8 альпіністів, ще 7 вважаються зниклими без вісти.

Про це повідомляє іранське агентство IRIB.

За інформацією видання, лавина зійшла 25 грудня, через що в крижаній пастці опинилися 29 осіб. 14 з них вдалося евакуювати.

Видання Tehran Times пише, що двоє альпіністів загинули на місці, ще шестеро знайшли в суботу мертвими.

Крім того, на сайті Федерації альпінізму і скелелазіння Ірану повідомляється, що під час сходження лавини загинув тренер з альпінізму Хасан Аміні Азардуст.

Зараз рятувальники оглядають місцевість на вертольотах, пошуки тривають.