Про це повідомляє іранське агентство IRIB.
За інформацією видання, лавина зійшла 25 грудня, через що в крижаній пастці опинилися 29 осіб. 14 з них вдалося евакуювати.
Видання Tehran Times пише, що двоє альпіністів загинули на місці, ще шестеро знайшли в суботу мертвими.
Крім того, на сайті Федерації альпінізму і скелелазіння Ірану повідомляється, що під час сходження лавини загинув тренер з альпінізму Хасан Аміні Азардуст.
Зараз рятувальники оглядають місцевість на вертольотах, пошуки тривають.
- Раніше повідомлялося, що у Великобританії в Північному Йоркширі 10-річний хлопчик більше години дрейфував у відкритому морі, користуючись порадами з документального фільму.