У місті Х'юстон (штат Техас) зловмисники, які збиралися пограбувати бар, застрелили одного поліціянта та поранили ще двох, які хотіли їх затримати.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

В ніч на суботу, 16 жовтня, грабіжники збиралися вдертися до одного з місцевих барів 45 North Bar and Lounge, але приїхала поліція. Поки представники поліції намагалися затримати одного з них, другий підійшов ззаду та вистрілив.

Внаслідок стрілянини один поліціянт загинув, а двох поранених ушпиталили. В одного вогнепальне поранення в спину, а в іншого — в ногу.

Наразі триває внутрішнє розслідування, бо невідомо, чи відкрили поліціянти вогонь у відповідь.

Після інциденту вдалося затримати одного з грабіжників, але того, який стріляв, поки не знайшли. В поліції відтворили його портрет. Це 20-річний хлопець.