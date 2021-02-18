Тім Бойд — мер Колорадо-Сіті (штат Техас, США), пішов у відставку через скандал, що розгорівся після його повідомлення в Facebook, де він сказав, що в обов'язки місцевої влади не входить підтримка жителів після сніжної бурі і відключення електроенергії.

Про це повідомляє USA Today.

Пост був написаний після того, як мільйони жителів Техасу залишилися без електрики через снігову бурю. Комунальні підприємства від Міннесоти до Техасу і Міссісіпі впровадили віялові відключення електроенергії, щоб полегшити навантаження на електричні мережі, які змушені задовольняти надзвичайний попит на тепло і електрику.

Бойд написав у Facebook, що збирається “зачепити деякі почуття”, і звинуватив людей в ліні і пошуку “чортових подачок” після відключення електроенергрії. Пізніше він видалив пост.

“Ніхто нічого не винен вам або вашій родині; місцева влада не зобов’язана підтримувати вас в такі важкі часи! Тонути або плисти – вибір за вами. Місто і округ, а також постачальники електроенергії або будь-які інші служби нічого вам не винні! Я втомився від людей, які чекають на чортові подачки! Виживуть тільки сильні, а слабкі загинуть”- написав він.

Бойд повідомив про свою відставку в довгому другому пості, заявивши, що він ніколи не мав наміру виступати від імені міста або округу Мітчелл, оскільки він був всього лише громадянином, а не мером.

“Я ніколи б не заподіяв шкоди людям похилого віку або кому-небудь, хто дійсно потребує допомоги. Я лише мав на увазі, що тим людям, які здатні подбати про себе, але занадто ліниві, щоб це зробити, не слід чекати подачок. Прошу вибачення за формулювання і деякі фрази”, – сказав він.

Бойд додав, що його дружина теж зіткнулася з наслідками його висловлювань. За його словами, її звільнили з роботи.

Колорадо-Сіті – місто з населенням близько 4000 осіб, розташоване приблизно в 370 км на захід від Далласа.