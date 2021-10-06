Про це повідомляє американський телеканал FOX News.
Стрілянина відбулася у середній школі Арлінгтона. Старшокласник, який почав стріляти, досі на свободі, але його вдалося ідентифікувати.
Підозрюваний – 18-річний Тімоті Джордж Сімпкінс. Після стрілянини він сів у автомобіль та поїхав з місця події.
Спочатку в школі старшокласники влаштували бійку, після чого підозрюваний сів у автомобіль та поїхав з місця події. Двоє учнів точно постраждали через вогнепальне поранення, їх госпіталізували.
Можливо, також поранено одну з вчителів.
Поліція закрила школу, всі учні та педагоги знаходяться в класах. Всередину нікого не пускають.
- У Міністерстві юстиції США оголосили боротьбу “тривожному сплеску злочинів, залякувань та погроз насилля” щодо шкільних вчителів та членів правління шкіл з боку розгніваних батьків, яким не подобаються карантинні обмеження.