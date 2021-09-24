Табір нелегальних мігрантів з Гаїті, які оселилися під мостом на кордоні з американським штатом Техас, зменшився з майже 15 тисяч осіб до кількох сотень.

Про це повідомляє Reuters.

Під мостом у Дель-Ріо залишились тільки кілька сотень нелегальних мігрантів. Минулого тижня їх було майже 15 тисяч.

За словами судді округу Валь-Верде Льюїса Оуенса, який стежив за кількістю людей у ​​таборі, заявив, що вранці в п’ятницю, 24 вересня, під мостом залишилося 225 осіб.

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Однак у Міністерстві внутрішньої безпеки США (DHS) повідомили, що наразі в прикордонному секторі Дель-Ріо знаходиться 5 тисяч осіб. Це нелегальні мігранти, заявки яких вже знаходяться у федеральних установах для обробки імміграційних запитів.

Мексиканські чиновники закликали гаїтян, яких було в таборі найбільше, відмовитися від надії просити притулку у Сполучених Штатах, сказавши їм повернутися до південного кордону Мексики з Гватемалою, аби попросити притулку в Мексиці.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, відповідальна за ситуацію з нелегальною міграцією, 21 вересня поспілкувалася телефоном з міністром внутрішньої безпеки. Вона сказала, що прикордонники в Техасі надто перевищили свої повноваження, намагаючись відтіснити нелегальних мігрантів від кордону. Наразі тим, хто оселилися під мостом, американська сторона передає їжу, воду, одяг та надає медичні послуги.

Протягом серпня американські прикордонники заарештували майже 200 тисяч нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до США без документів. Ті, кому не вдалося потрапити до Техасу, іноді ночами повертаються до Мексики, аби поповнити запаси їжі.

Суддя федерального суду в Техасі, призначений за президентства Трампа, наказав федеральному уряду відновити правило щодо очікування рішення в Мексиці. Йдеться про Протокол захисту мігрантів (MPP). Суддя Метью Качмарик заявив, що аргументи президента Байдена “несуттєві”.

Лише минулими вихідними в пункті прикордонного пропуску в долині Ріо-Гранде повідомили про 20 тисяч арештів нелегальних мігрантів. У червні було затримано понад 50 тисяч родин нелегальних мігрантів. У травні таких було майже 41 тисяча.