У Техасі виступили за посмертне помилування Флойда у справі про наркотики

Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У 2004 році Джордж Флойд був спійманий на місці злочину офіцером поліції Х’юстону Джеральдом Гойнсом, який пізніше був засуджений за фальсифікацію державних документів в іншій кримінальній справі.
Прохання про посмертне помилування у справі про наркотики направила адвокатка Флойда Еллісон Матіс. В її заяві стверджувалося, що Гойнс збрехав про “існування конфіденційних інформаторів, щоб підкріпити свої доводи проти невинних обвинувачених”.
“Ми шкодуємо про смерть колишнього жителя Х’юстона Джорджа Флойда і сподіваємося, що його сім’я знайде втіху в прийнятому Радою штату Техас з помилування і умовно-дострокового звільнення рішенні рекомендувати помилування у зв’язку з засудженням у 2004 році за участі колишнього офіцера поліції Х’юстону Джеральда Гойнс”, – йдеться в заяві окружного прокурора техаського округу.
Остаточне рішення про помилування повинен прийняти губернатор штату Грег Ебботт.
Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- В квітні суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.
- Ексофіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна засудили до 22,5 року ув’язнення за вбивство Джорджа Флойда.