У Техасі виступили за посмертне помилування Флойда у справі про наркотики

Рада Техасу з питань помилування та умовно-дострокового звільнення рекомендувала посмертно помилувати Джорджа Флойда у справі про наркотики.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У 2004 році Джордж Флойд був спійманий на місці злочину офіцером поліції Х’юстону Джеральдом Гойнсом, який пізніше був засуджений за фальсифікацію державних документів в іншій кримінальній справі.

Прохання про посмертне помилування у справі про наркотики направила адвокатка Флойда Еллісон Матіс. В її заяві стверджувалося, що Гойнс збрехав про “існування конфіденційних інформаторів, щоб підкріпити свої доводи проти невинних обвинувачених”.

“Ми шкодуємо про смерть колишнього жителя Х’юстона Джорджа Флойда і сподіваємося, що його сім’я знайде втіху в прийнятому Радою штату Техас з помилування і умовно-дострокового звільнення рішенні рекомендувати помилування у зв’язку з засудженням у 2004 році за участі колишнього офіцера поліції Х’юстону Джеральда Гойнс”, – йдеться в заяві окружного прокурора техаського округу.

Остаточне рішення про помилування повинен прийняти губернатор штату Грег Ебботт.