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У Техасі виступили за посмертне помилування Флойда у справі про наркотики

Рада Техасу з питань помилування та умовно-дострокового звільнення рекомендувала посмертно помилувати Джорджа Флойда у справі про наркотики.

Вівторок, 5 жовтня 2021, 13:59

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У 2004 році Джордж Флойд був спійманий на місці злочину офіцером поліції Х’юстону Джеральдом Гойнсом, який пізніше був засуджений за фальсифікацію державних документів в іншій кримінальній справі.

Прохання про посмертне помилування у справі про наркотики направила адвокатка Флойда Еллісон Матіс. В її заяві стверджувалося, що Гойнс збрехав про “існування конфіденційних інформаторів, щоб підкріпити свої доводи проти невинних обвинувачених”.

“Ми шкодуємо про смерть колишнього жителя Х’юстона Джорджа Флойда і сподіваємося, що його сім’я знайде втіху в прийнятому Радою штату Техас з помилування і умовно-дострокового звільнення рішенні рекомендувати помилування у зв’язку з засудженням у 2004 році за участі колишнього офіцера поліції Х’юстону Джеральда Гойнс”, – йдеться в заяві окружного прокурора техаського округу.

Остаточне рішення про помилування повинен прийняти губернатор штату Грег Ебботт.

Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.

Теги: Дерек Шовін, Джордж Флойд, помилування, США, расизм, Техас

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