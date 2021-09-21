У штаті Техас з ресторану вигнали чоловіка та дружину, які були в захисних масках. Вони намагалися таким чином захистити свою 4-місячну дитину.

Про це розповіли на американському телеканалі CNN.

У пари, Наталі Вестер та Хосе Лопеса-Герреро, 4-місячний син, в якого ослаблений імунітет.

Вони розповіли, що вдягнути захисні маски, зважаючи на те, що в штаті багато випадків зараження коронавірусом, було зваженим рішенням, оскільки вони думали про дитину.

Це відбулося 10 вересня в барі містечка Роулетт.

“Ми – молоді батьки, і в розпалі пандемії ми не маємо вибору, ми повинні думати про дитину… Того вечора моя мама не змогла бути з малюком, тому ми пішли на зустріч з друзями разом з сином…”, – розповіла Наталі.

У їх 4-місячного сина муковісцидоз. Це системне спадкове захворювання, викликане мутацією на генному рівні. При такому захворюванні відбувається ураження залоз зовнішньої секреції та складні порушення функцій органів дихання. Зважаючи на це, батьки завжди носили захисні маски під час пандемії й знімали їх тільки тоді, коли потрібно було поїсти.

Однак в ресторані Hang Time Sports Grill & Bar їх попросили зняти маски, або залишити заклад. Журналісти намагалися зв’язатися із керівництвом закладу, але безрезультатно.

“Приблизно за 30 хвилин після того, як ми прийшли, до нас підійшла офіціантка та сіла поряд. Вона сказала, що менеджер закладу не підтримує політику стосовно масок, тому нам доведеться або зняти їх, або піти геть”, – розповіла пара.

Вони додали, що обоє зробили щеплення проти коронавірусу, але все одно носять маски, коли виходять на вулицю.