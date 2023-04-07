Про це повідомляє Rolling Stone.
У такий спосіб, створення, розміщення чи редагування контенту, який допомагає людині провести процедуру аборту, наприклад, отримати пігулки для переривання вагітності чи дізнатися, де можна зробити аборт, може бути незаконним.
Крім того, під заборону підпадає підтримка чи реєстрація доменного імені для платформи, яка надає таку інформацію.
Подібні сайти можуть блокувати в межах штату Техас. Водночас законопроєкт закликає громадян подавати до суду на інтернет-провайдерів, які не блокують сайти, що поширюють інформацію про аборти.
Як пише видання, законопроєкт порушує закон про цензуру.
- Є пари, яким вдається зачати дитину швидко, для інших це стає складним завданням, треті свідомо відкладають дітонародження на потім. Якщо ви з тих, кому родичі нагадують про годинник, що цокає, коли ви й самі починаєте турбуватися про вагітність, яка ніяк не настає, можливо, ви захочете поставити кілька питань репродуктологу — фахівцю з лікування безпліддя.
- Оскільки заборона абортів розповсюджена по деяких штатах у США, правоохоронні органи звертаються до Facebook та Google, щоб отримати інформацію про жінок, які бажають перервати вагітність, або ліки, які допомагають зробити це.