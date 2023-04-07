Згідно з законопроєктом, який нещодавно подав представник Палати представників від Техасу Стів Тот, надання інформації про аборти в інтернеті визнається кримінальним злочином.

Про це повідомляє Rolling Stone.

У такий спосіб, створення, розміщення чи редагування контенту, який допомагає людині провести процедуру аборту, наприклад, отримати пігулки для переривання вагітності чи дізнатися, де можна зробити аборт, може бути незаконним.

Крім того, під заборону підпадає підтримка чи реєстрація доменного імені для платформи, яка надає таку інформацію.

Подібні сайти можуть блокувати в межах штату Техас. Водночас законопроєкт закликає громадян подавати до суду на інтернет-провайдерів, які не блокують сайти, що поширюють інформацію про аборти.

Як пише видання, законопроєкт порушує закон про цензуру.